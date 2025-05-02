DOLAR
38,56 -0,29%
EURO
43,75 -0,46%
ALTIN
4.045,5 -1,18%
BITCOIN
3.731.691,51 -0,34%

Öğrencilerden Akıllı Yatak Sistemi ile Yatak Yaralarına Önlem

KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te ortaokul öğrencileri, akıllı yatak sistemi ile yatak yaralarını önlemeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 15:26
Öğrencilerden Akıllı Yatak Sistemi ile Yatak Yaralarına Önlem

TEKNOFEST KKTC'de Öğrencilerden Yenilikçi Proje

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamındaki Sosyal İnovasyon Yarışması'nda, EsRobotik takımının ortaokul öğrencileri dikkat çekici bir projeye imza attı. Geliştirdikleri akıllı yatak sistemi ile hastalarda oluşabilecek yatak yaralarının önüne geçmeyi hedefliyorlar.

Projenin Amacı ve Uygulama

EsRobotik takımının kaptanı Bulut Çakır, projenin amacını şu sözlerle açıkladı: "Hastanın basınç noktalarını sensörlerle ayarlayarak yaraların önüne geçmeyi amaçlıyoruz." Bu yenilikçi yaklaşımla, felçli veya uzun süreli yatış gerektiren hastaların bakımına önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

Yatak yaralarının, özellikle yaşlı ve hasta bireylerde sık karşılaşılan bir sorun olduğuna dikkat çeken Çakır, projenin sağlık alanında devrim niteliğinde bir uygulama sunabileceğini vurguladı.

TEKNOFEST'in öğrenciler için sadece bir yarışma değil, aynı zamanda yenilikçi fikirlerini hayata geçirme fırsatı sunduğunu belirten Çakır, katıldıkları bu etkinlikten büyük ilham aldıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve...

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC devam ediyor. Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST kapsamındaki Sosyal İnovasyon Yarışması'nda mücadele eden ortaokul öğrencileri, geliştirdikleri akıllı yatak sistemiyle hastalarda oluşabilecek yatak yaralarının önüne geçiyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve...

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC devam ediyor. Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST kapsamındaki Sosyal İnovasyon Yarışması'nda mücadele eden ortaokul öğrencileri, geliştirdikleri akıllı yatak sistemiyle hastalarda oluşabilecek yatak yaralarının önüne geçiyor.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Şiddetli Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
2
Kırşehir'de Depremle Birlikte Yaşam Konferansı Düzenlendi
3
Kırklareli'nde Askeri Araç ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
4
Tarıkdaroğlu, ICSO2025 Konferansı'nda Sosyal Yardım Programlarını Tanıttı
5
Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
6
Babacan: 'Yarın Seçim Olursa Hazırız'
7
TEKNOFEST KKTC'de Bilim ve Teknolojinin Önemi Vurgulandı

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!