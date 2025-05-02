Öğrencilerden Akıllı Yatak Sistemi ile Yatak Yaralarına Önlem

TEKNOFEST KKTC'de Öğrencilerden Yenilikçi Proje

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamındaki Sosyal İnovasyon Yarışması'nda, EsRobotik takımının ortaokul öğrencileri dikkat çekici bir projeye imza attı. Geliştirdikleri akıllı yatak sistemi ile hastalarda oluşabilecek yatak yaralarının önüne geçmeyi hedefliyorlar.

Projenin Amacı ve Uygulama

EsRobotik takımının kaptanı Bulut Çakır, projenin amacını şu sözlerle açıkladı: "Hastanın basınç noktalarını sensörlerle ayarlayarak yaraların önüne geçmeyi amaçlıyoruz." Bu yenilikçi yaklaşımla, felçli veya uzun süreli yatış gerektiren hastaların bakımına önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

Yatak yaralarının, özellikle yaşlı ve hasta bireylerde sık karşılaşılan bir sorun olduğuna dikkat çeken Çakır, projenin sağlık alanında devrim niteliğinde bir uygulama sunabileceğini vurguladı.

TEKNOFEST'in öğrenciler için sadece bir yarışma değil, aynı zamanda yenilikçi fikirlerini hayata geçirme fırsatı sunduğunu belirten Çakır, katıldıkları bu etkinlikten büyük ilham aldıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC devam ediyor. Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST kapsamındaki Sosyal İnovasyon Yarışması'nda mücadele eden ortaokul öğrencileri, geliştirdikleri akıllı yatak sistemiyle hastalarda oluşabilecek yatak yaralarının önüne geçiyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC devam ediyor. Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST kapsamındaki Sosyal İnovasyon Yarışması'nda mücadele eden ortaokul öğrencileri, geliştirdikleri akıllı yatak sistemiyle hastalarda oluşabilecek yatak yaralarının önüne geçiyor.