Öğrencileri İçin Sigarayı Bıraktı: İsmail Korkmaz, Yeşilay Düzce'de Bağımlılıkla Mücadele Ediyor

Yeşilay Düzce Şube Başkanı 74 yaşındaki İsmail Korkmaz, yaklaşık 25 yıl önce öğrencilerine örnek olmak amacıyla sigarayı bıraktı. Korkmaz, tütün, alkol, madde ve sosyal medya bağımlılığıyla mücadelesini Yeşilay çatısı altında sürdürerek gelecek nesilleri bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Eğitim ve kamu görevi

Korkmaz, Bağdat Üniversitesi mezunu olarak öğretmenliğe başladı. Sırasıyla Adapazarı ve Düzce İmam Hatip Lisesi ile Devlet Lisan Okulunda görev yaptı ve mesleğini Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümünde öğretim görevlisi olarak tamamladı.

Ayrıca Korkmaz, 1994-1999 ve 2009-2014 yılları arasında iki dönem Kaynaşlı İlçe Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Siyaseti bıraktıktan sonra yaklaşık bir yıl önce ilçesinde Yeşilay Şube Başkanlığına seçildi.

Sigarayı bırakma hikayesi

AA muhabirine konuşan Korkmaz, arkadaş ortamında başladığı sigarayı 21 yıl kullandığını ve 2000 yılında bıraktığını anlattı. Gazi Üniversitesi'ndeki Arapça kompozisyon dersinde Yeşilay Haftası kapsamında öğrencilerinden 'sigaranın zararları' başlıklı kompozisyon yazmalarını istediğini ve bir öğrencinin sorusunun bırakma kararı aldırdığını belirtti.

Korkmaz, süreci şöyle aktardı: 'O esnada bir öğrencimiz, "Hocam siz sigara kullanıyor musunuz?" diye sordu. Ben de "Evet kullanıyorum." dedim. O da "Neden bırakmıyorsun hocam?" diye sordu. Ben de "Daha önce tek olarak bırakmayı denedim ama olmadı. Yanıma sigarayı bırakacak arkadaş bulamıyorum, grup şeklinde deneyerek belki başarırız." diye cevap verdim. Sınıfın yarısı "Hocamla sigarayı bırakacağız." diye heyecanlandı ve birlikte sigarayı bıraktık. Öğrencilerim sayesinde, onlara örnek olmak için ve onların hatırına sigarayı bıraktım. 2000 yılında bıraktım ve 25 yıl oldu.'

Yeşilay çalışmaları ve görüşleri

Korkmaz, 105 yıldır bağımlılıkla mücadele eden Yeşilay ile olan organik bağından gurur duyduğunu söyledi. Yeşilay'ın dünyada 5 ayrı bağımlılıkla mücadele eden tek kuruluş olduğunu vurguladı.

Korkmaz, sigaranın zararlarına dair şunları ifade etti: 'Sigara hem sağlığa zarar hem keseye zarar. Hiçbir faydası olmayan alışkanlık. Arkadaş ve merak yüzünden başlanıyor.' Yeşilay faaliyetlerini eğitimle eşdeğer gördüğünü belirten Korkmaz, sadece öğrencilere değil halka yönelik eğitimler de düzenlediklerini, 'Yeşilaycılık da eğitimin bir parçası' dedi.

Yaklaşık 25 yıl önce öğrencilerine örnek olmak için sigarayı bırakan 74 yaşındaki İsmail Korkmaz, tütün, alkol, madde ve sosyal medya bağımlılığıyla mücadeleyi başkanı olduğu Yeşilay Düzce Şubesi'nde gelecek nesilleri bilinçlendirerek sürdürüyor.