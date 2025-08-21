Öğütken: Terörsüz Türkiye 47 Yıllık Yük, 2 Trilyon Dolar Maliyet

Sivas - Türkiye Yüzyılı Buluşmaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Sivas'ta Meva Kafe'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu. Öğütken, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ülkenin 47 yıldır süren kayıplarını ve ekonomik bedelini hatırlattı.

Öğütken, partilerinin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinin vizyonuyla yeni bir yüzyıla adım attıklarını belirterek, mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaşarak vatandaşların taleplerini genel merkeze ileteceklerini söyledi. 'Sizlerin katkılarını bu işin içerisine katmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Öğütken, AK Parti döneminde sağlık, ulaştırma ve savunma sanayisinde kaydedilen dönüşüme vurgu yaparak, geçmişte hastanelerdeki yoğunluk ve ilaç teminindeki güçlüklerin bugün hızla aşıldığını ifade etti. 'Şimdi rahatladık. Gidiyoruz MR'ımızı çektiriyoruz, işlemlerimizi yaptırıyoruz' diyerek vatandaşın gündelik yaşamdaki kolaylıklara dikkat çekti.

Uzay ve savunma sanayisindeki atılımlara da değinen Öğütken, 'Türkiye'nin uzaya uydu yollayacağı 20-24 yıl önce kimin aklına gelecekti' sözleriyle elde edilen başarıları özetledi. Gemisini, uçağını yapamayan bir dönemden bugün her alanda üretim yapan bir ülke konumuna geldiklerini belirtti ve bu kazanımla gurur duyacaklarını söyledi.

Ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde Öğütken, yaşadıkları zorluklara rağmen yürütülen politikaların ülkeyi ayakta tuttuğunu savundu; savaş, pandemi ve deprem gibi ağır sınavlardan geçildiğini hatırlattı. Deprem sonrası yürütülen çalışmalarda 85 milyar dolar kaynağın kullanıldığını belirterek bu desteğin vatandaşların konutlarına ulaşmasında kritik rol oynadığını aktardı.

Terörsüz Türkiye Süreci

Terörle mücadele ve barış sürecine de değinen Öğütken, ülkenin 47 yıldır bu sıkıntıyı hem ekonomik hem vicdanen yaşadığını vurguladı. Öğütken, hiçbir şehidi, gaziyi veya şehit ailelerini incitmeden çözüm arayışında olduklarını belirterek, Devlet Bahçeli'nin başlattığı girişim ve Cumhurbaşkanımızın destekleriyle bir silah bırakma eylemi gerçekleştiğini; mecliste komisyon kurulduğunu söyledi.

Öğütken, sürecin 47 yılda ülkeye maliyetinin 2 trilyon dolar olduğunu ifade ederek, bu kaynağın ülke içinde kalsaydı refah seviyesinin nerelere yükseleceğinin daha iyi görüleceğini anlattı.

Programda ayrıca TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılımcılara teşekkür etti. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının başlattığı ve bu yıl da devam eden Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında yapılan etkinliğin sürdürüleceği bildirildi.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 2), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken (sağ 2), AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu (solda), AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi (sağda), Sivas'ta Meva Kafe'de düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katıldı.