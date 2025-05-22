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Oğuz Murat Aci'nin Babasından Gelinine Sert Tepki

Özer Aci, gelini Şükriye Aci'nin şikayetini geri çekmesine tepki gösterdi, oğlunun kanı için maddi manevi haklarından vazgeçtiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 00:49
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 00:49
Oğuz Murat Aci'nin Babasından Gelinine Sert Tepki

Oğuz Murat Aci'nin Babası Tepkili

Eyüpsultan'da yaşanan trajik trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, gelini Şükriye Aci'nin şüphelilerden şikayetini geri çekmesine dair sert açıklamalarda bulundu.

Şikayetten Vazgeçişin Ardındaki Gerekçeler

Şükriye Aci'nin aralarında ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ve babası Bülent Cihantimur'un bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmesine ilişkin Özer Aci, bunun ardında para alacağı tahmininin olduğunu söyledi.

Özer Aci, gelininin kazadan sonra anne-babasının yanında kalmaya başladığını vurguladı ve şu ifadelerde bulundu: "Maddi, manevi haklarından vazgeçmiş. Yarın öbür gün o çocuğuna maneviyatı nasıl anlatacak?"

Gelininin Seçimlerine Dair Eleştiriler

"Oğlumun kanını bir bedel karşılığında sattı" diyen Aci, gelininin avukatları tarafından kandırıldığını öne sürdü. "Parayla çözmeye çalışıyorlar" diyerek ailenin kendisine teklifte bulunmadığını, yalnızca oğlu ve torununun hakları için mücadele ettiğini belirtti.

Adaletin Yerine Bulacağına İnanıyor

Özer Aci, "Ben hiçbir zaman davamdan vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. Oğlum mezardan çıkıp geri gelecek mi?" diyerek duygularını dile getirdi. Ayrıca, oğlunun miras hakkının eşi ve çocuğuna ait olduğunu belirterek, "Benim mücadelem o 1,5 yaşındaki çocuğu içindir" ifadelerini kullandı.

Son olarak, Özer Aci, Şükriye Aci'ye seslenerek "Para almayı tercih etti. Yolu açık olsun" dedi, bu sürecin sonuçlandırılması için adaletin yerini bulmasını beklediğini dile getirdi.

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, Şükriye Aci'nin, aralarında ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un...

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, Şükriye Aci'nin, aralarında ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmesine ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, Şükriye Aci'nin, aralarında ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un...

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, Şükriye Aci'nin, aralarında ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmesine ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

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