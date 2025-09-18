Oğuzlar'da Asırlık İmeceyle Kışlık Yufka Hazırlığı Başladı

Oğuzlar'da asırlık imeceyle kışlık yufka hazırlıkları

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kadınlar, yüzyıllardır süregelen imece geleneğini yaşatarak kışlık yufka hazırlıklarına başladı. Hazırlanan yufkalar, ilçede kış boyunca tüketiliyor.

Geleneksel yöntemler ve dayanışma

İlçede her yıl eylül ayı sonunda başlayan ceviz hasadı öncesi kadınlar bir araya gelerek saç yufkası pişiriyor. Kadınlar, her gün bir kişi için yufka pişirerek birbirlerine destek oluyor ve imece usulünü sürdürüyor.

Yufkanın pişirildiği tandırlarda yakacak olarak geçen yılki ceviz hasadından kalan kabuklar kullanılıyor. Bu uygulama, hem ekonomik hem de geleneksel işleyişin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Yetkililer ve katılımcıların açıklamaları

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, AA muhabirine ilçe genelinde sonbahar aylarında geleneksel yufka yapımının sürdüğünü söyleyerek, belediyenin her mahallede yaptığı tandırlarda komşuların bir araya gelerek asırlardır devam eden imece usulü kış hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.

İmeceye katılan kadınlardan Semra Buruk ise komşularıyla her gün bir araya gelip kış hazırlığı için sırayla ekmek ve yufka yaptıklarını ifade etti.

Öte yandan, Oğuzlar ilçesinin Türkiye’nin ceviz ihtiyacının yaklaşık %8'ini karşıladığı biliniyor; bu durum bölgenin tarımsal üretim ve geleneksel uygulamalarındaki önemini gösteriyor.