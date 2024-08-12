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Ohri Çerçeve Anlaşması'nın 23. Yılı: Kuzey Makedonya'daki Etnik Hakların Gelişimi

Ohri Çerçeve Anlaşması'nın 23. yılı, Kuzey Makedonya'daki etnik Arnavutların haklarının artırılmasında dönüm noktası oldu.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 11:02
Ohri Çerçeve Anlaşması'nın 23. Yılı: Kuzey Makedonya'daki Etnik Hakların Gelişimi

Ohri Çerçeve Anlaşması'nın 23. Yılı

Kuzey Makedonya'da, 2001 yılında imzalanan ve iç karışıklıkları sona erdiren Ohri Çerçeve Anlaşması'nın üzerinden 23 yıl geçti. Bu anlaşmanın ardından, etnik Arnavutlar başta olmak üzere, ülkedeki diğer azınlık grupların haklarında önemli gelişmeler yaşandı.

Tarihsel Arka Plan

1991 yılında Eski Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan eden Makedonya, ilk anayasasında başta Arnavutlar olmak üzere azınlıkların haklarına bazı sınırlamalar getirmişti. 1994 yılında kendi üniversitelerini kurma girişiminde bulunan Arnavutlar, bu çabalarının ardından ciddi bir dirençle karşılaştı. O dönemdeki olaylar, şiddetli çatışmalara ve bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açtu.

İç Karışıklıkların Başlangıcı

22 Ocak 2001'de bir grup silahlı Arnavut, Kalkandelen'deki bir polis karakoluna saldırdı. Bu saldırının ardından çatışmalar, ülkenin diğer bölgelerine yayıldı. Uluslararası arabuluculuk sonucunda 5 Temmuz'da genel bir ateşkes sağlandı, ancak bu uzlaşma uzun sürmedi.

Ohri Çerçeve Anlaşması'nın İmzalanması

En büyük siyasi partilerin katılımıyla 13 Ağustos 2001'de imzalanan Ohri Çerçeve Anlaşması, etnik Arnavutların haklarının artırılması için önemli bir başlangıç noktası oldu. Anlaşma ile Arnavutça resmi dil olarak kabul edildi ve birçok sosyal hakka ilişkin yeni düzenlemeler ortaya kondu.

Türklerin Durumu

Ülkedeki Türk toplumu, nüfusun yaklaşık %4'ünü oluşturarak, haklarının yeterli düzeyde tanınmadığını düşünüyor. Türkler, Kuzey Makedonya'nın üçüncü büyük topluluğu olarak, anlaşmanın kendilerini de kapsayacak şekilde revize edilmesini talep ediyor.

Anlaşmanın Uygulanmasının Önemi

Ohri Çerçeve Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik politikalar, Kuzey Makedonya'da etnik gruplar arasındaki barış ve istikrar için bir temel oluşturmuştur. Ancak, bu anlaşmanın gerekliliklerinin tam olarak hayata geçirilmesi hâlâ tartışma konusudur.

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