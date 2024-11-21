Oktay, Çayırhan Termik Santrali Madencileriyle Buluştu

Oktay, Çayırhan'daki Madencilere Destek Ziyareti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Çayırhan Termik Santrali'ndeki madencileri ziyaret ederek, özelleştirme sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, "Olayı siyasileştirmeden, farklı boyutlara taşınmasına izin vermeden çalışanlarımızın haklarını koruyabileceğimiz bir çözüm bulmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı. Çayırhan'daki çalışanların ve sendikaların dile getirdiği hususların dikkate alındığını belirten Oktay, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

Siyasi Tartışmalara Dikkat Çekti

"Ne yazık ki son birkaç gündür olay siyasileştirilme peşinde," diyen Oktay, "Bizim arzumuz tabii ki üzüm yemek. Dolayısıyla bugün de bu amaçla buradayız." şeklinde konuştu. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirme toplantıları sonrasında çalışanların kazanılmış hakları, iş güvencesi, sosyal konutlar gibi konuların en büyük endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Oktay, bakanlarla yaptığı görüşmelere dikkat çekerek, "Amaç kesinlikle verimliliğin arttırılmasıyla ilgili, sadece bugünle ilgili değil, aynı zamanda gelecekte de burada hem mevcut çalışanlarımızın haklarının korunması, hem de gelecek nesillerin kalkınması için sürdürülebilir bir çözüm bulmak." dedi.

Ortak Çözüm İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Oktay, çalışanların haklarının kaybolması gibi konularda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müsaade etmeyeceğini belirterek, "Her iki tarafın kazanacağı bir ortak noktayı bulmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Çayırhan Termik Santrali'nde sürdürülebilir bir çözüm için görüşmelerin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Oktay, bu süreçte işçi haklarının korunması noktasında kararlılığını sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Çayırhan Termik Santrali'ndeki madencileri ziyaret etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Çayırhan Termik Santrali'ndeki madencileri ziyaret etti.