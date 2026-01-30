Oktay Yılmaz: Yıldırım'ı Makamdan Değil Sahadan Yönetiyoruz

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaş buluşmaları ve mahalle ziyaretleriyle kentin ihtiyaçlarını yerinde tespit edip projeleri ortak akılla şekillendirdiklerini söyledi.

Mahalle Buluşmaları ve Çalışma Ziyaretleri

Başkan Yılmaz, sık sık mahalle ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla doğrudan iletişim kurduklarını belirtti. Yılmaz, Yıldırım AK Parti İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği "Zümrütevler- Akçağlayan- Zeyniler- Piremir Mahalleleri Danışma Meclisi Toplantısı"na katılarak hem vatandaşların talep ve önerilerini dinledi hem de yürütülen çalışma ve projeler hakkında bilgi verdi.

İhtiyaçlar Yerinde Tespit Ediliyor

Yılmaz, göreve geldikleri günden bu yana kentin sorunlarını çözmek ve yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını söyledi. "Göreve geldiğimiz günden bu yana Yıldırım’ın sorunlarını çözmek ve daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hizmet üretirken, proje geliştirirken, yatırım yaparken hemşehrilerimizin talep, ihtiyaç ve beklentilerine göre bir yol haritası oluşturuyoruz. Bunun için sık sık ekip arkadaşlarımızla birlikte mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyor ve vatandaşlarımızla, esnafımızla buluşuyoruz. Talepleri dinleyip, ihtiyaçları yerinde görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ortak Akıl Vurgusu

Başkan Yılmaz, yönetimde katılımcı anlayışı öne çıkardıklarını şu sözlerle özetledi: "Hiçbir proje ve çalışma için ‘biz yaptık oldu’ demiyoruz. Ortak aklı devreye sokarak hizmet üretiyoruz. Bunun için de sık sık hemşehrilerimizle bir araya geliyor; talep, öneri ve ihtiyaçlarını soruyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen bildirimler ışığında da hizmet ve projelerimizi şekillendiriyoruz. Bundan sonra da mahallelerimizi ziyaret ederek, hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz."

Yıldırım Örnek Oluyor

AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ise ilçede yaşanan dönüşümün ülke çapında örnek olduğunu vurguladı: "Bugün Yıldırım; sporda, kültürde, eğitimde, sanatta, çevre bilincinde, kentsel dönüşümde marka haline gelmiştir. Yıldırım Belediyesi’nin ortaya koyduğu çalışma ve projeler Türkiye’ye örnek olmaktadır. Tüm bu çalışmaların arkasında ise birlik, beraberlik, dayanışma ve ortak akıl vardır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Yıldırım için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Yıldırımlılar her şeyin en iyisini hak ediyor".

Yıldırım için saha odaklı yönetim ve vatandaşla doğrudan iletişim vurgusu, önümüzdeki dönemde de sürdürülmeye devam edecek.

