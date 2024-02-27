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Okulda düşerek bilincini kaybeden Mira'nın ilk ifadesi ortaya çıktı: Öğretmen iyileşirsin deyip derse devam etti

Keçiören’deki bir okulda kafasını sıraya çarpıp bayılan 9 yaşındaki Mira Şahin’in sağlık durumu düzelme gösteriyor. Mira, ilk konuşmasında okulda yere yığıldığını söyledi. Fakat Mira’ya göre, baş ağrısı çektiğini belirtmesine karşın ambulans gelene kadar kendinden geçti.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 14:24
Okulda düşerek bilincini kaybeden Mira'nın ilk ifadesi ortaya çıktı: Öğretmen iyileşirsin deyip derse devam etti

Keçiören’de bir okulda başını sıraya vurup baygınlık geçiren 9 yaşındaki Mira’nın durumu iyiye gidiyor. Mira, yaşadığı korkunç olayı anlattı. Mira’nın pedagog yardımıyla verdiği ifade, soruşturma kapsamında kayıt altına alındı. Mira, kovalamaca oyunu sırasında yere düştüğünü ve kafasını sıraya çarptığını ifade etti. Mira’nın söylediğine göre, kafasının ağrıdığını öğretmenine bildirmesine rağmen ambulans gelene kadar kendini kaybetti.

Mira, öğretmeninin kendisine  "Öğretmenim bir şey olmaz iyileşirsin" diyerek devam ettiğini belirtti. Sonra Mira’nın başı çok ağrımaya başladı ve çığlık attı. Arkadaşları Mira’ya buz getirmek istedi, ama öğretmenler odasında da kantinde de bulamadılar. Mira, zil çalınca öğretmenin sınıfa döndüğünü söyledi. Mira’nın ifadesine göre, iki arkadaşı öğretmene “Mira çok kötü, derse girmese olur mu” diye sordular. Öğretmen razı olunca, Mira sınıfta yatmaya bırakıldı.

Keçiören’de bir okulda fenalaşan 9 yaşındaki Mira’nın öğretmeni, durumunun ciddi olduğunu fark edince müdür ve yardımcısını çağırdı. Mira, yaşadıklarını "Öğretmen galiba bilincini kaybediyor dedi, müdür yardımcısı da öğretmene 'Teyzesini arayalım gelsin, daha sonra ambulansı ararız.’' dedi. Ben bunları duyuyordum ancak konuşamıyordum." diye anlattı. Mira’nın teyzesi gelince hastaneye götürüldü. Aile, bu sürede zaman kaybı ve ihmali olduğunu savunuyor. 

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