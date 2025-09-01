Okullarda Uyum Eğitimi Başladı — 2025-2026 Uyum Haftası ve Materyaller

Okullarda uyum eğitimi başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamındaki uyum eğitimleri, okul öncesi ve ilkokula yeni başlayan öğrenciler için resmen başladı. Uyum çalışmaları, öğrencilerin okul ortamına alışmasını desteklemek amacıyla öğretmen ve akran etkileşimleri üzerine kurgulandı.

Uyum haftası ve etkinlik programı

Rehberlik çalışmaları doğrultusunda düzenlenen uyum haftasında, çocukların öğretmenleri ve akranlarıyla zaman geçirmesi sağlanacak; tanışma ve kaynaşma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Uyum eğitimleri 5 Eylül'e kadar sürecek.

Genelgeye göre uyum haftası kapsamında, doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla aile, çocuk ve öğretmenlerin birlikte katılacağı yürüyüş, gözlem, fidan dikimi ve orman temizliği etkinlikleri planlandı. Bu çalışmalar, orman yangınlarına karşı farkındalık ve yeşil vatan bilincinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Okul öncesi için yeni materyal platformu

Bu yıl ilk kez hazırlanan "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu", uyum sürecine ilişkin içerik ve materyallerle birlikte okul öncesi öğretmenlerinin, okul yöneticilerinin, rehber öğretmenlerin ve ailelerin kullanımına sunuldu.

Ortaokul ve lise uyum çalışmaları

Ortaokula başlayacak öğrencilerin okul ortamına uyumları ve bilgilendirme çalışmaları 8-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Liseye yeni başlayacak 9. sınıf öğrencileri için hazırlanan "Liseye Hoş Geldin" kitapları, öğrencilere okul, öğretmen ve çevreye yönelik akademik ve sosyal farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. Kitap setinde Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe ve İngilizce derslerindeki yenilikler, derslerin özellikleri ve lise müfredatı detaylı şekilde ele alınıyor.

Ayrıca öğrencilere kaynaklara kolay erişim sağlayan ve bireysel çalışma imkânı sunan MEBİ, OGM Materyal ve EBA gibi çevrim içi öğrenme platformları kitaplarda tanıtılıyor.

Mesleki çalışma programı

Bakanlığa bağlı tüm eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin 2025 Eylül dönemi mesleki çalışmaları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Alanında öğretim programı değişikliği olan ve olmayan öğretmenler ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında eğitime katılan öğretmenler, okul/kurum müdürlüklerince hazırlanan program çerçevesinde mesleki çalışmalarını yürütecek.

Alanında program değişikliği olup henüz eğitim almayan öğretmenlerin TYMM kapsamında düzenlenecek eğitimleri, mesleki çalışma haftası içinde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince planlanacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında alanında program değişikliği olan ve TYMM kapsamında eğitim almayan sınıf öğretmenleri ile eğitim alan öğretmenler ilgili yeni programlar için belirlenen eğitimleri alacaklar; bunlar arasında trafik güvenliği, görsel sanatlar, beden eğitimi ve oyun ile müzik derslerine ilişkin düzenlenen eğitimler yer alıyor.

Genelge: "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" başlıklı metin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm illere gönderildi ve uygulama takvimi bu doğrultuda hayata geçiriliyor.