Olimpik Marsilya Taraftarlarından Velodrome'da 'Soykırımı durdurun' Protestosu

Özgür Gazze pankartı ve sloganlar tribünü doldurdu

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Velodrome Stadı'nda Paris FC'yi konuk eden ve maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrılan Olimpik Marsilya'da taraftarlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Tribünde açılan dev pankartta Özgür Gazze (Free Gaza) yazısı yer alırken, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'ndeki çocukların resimleri kullanıldı. Pankartta ayrıca Stop Genocide: Liberez le peuple Palestinien ifadeleri yer aldı.

Taraftarlar maç boyunca Özgür Filistin sloganları attı ve tepkilerini yüksek sesle dile getirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi yaralandı.