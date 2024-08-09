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Olimpiyat Gümüş Madalyası Sahibi Hatice Akbaş: "Büyük Bir Gurur Yaşıyorum"

Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanmanın mutluluğunu yaşarken, geleceğe dair umutlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 02:46
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 02:46
Olimpiyat Gümüş Madalyası Sahibi Hatice Akbaş: "Büyük Bir Gurur Yaşıyorum"

Olimpiyat İkincisi Hatice Akbaş’ın Gururu

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 54 kiloda gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. İlk olimpiyat deneyimini yaşayan Akbaş, bu süreçte yaşadığı duyguları basın mensupları ile paylaştı.

"Çok Büyük Bir Gurur Yaşıyorum"

Hatice Akbaş, madalya kazanmanın verdiği mutluluğu ifade ederken, şu sözleri sarf etti: "Burada olmak, burada yarışmak, beni destekleyen insanları görmek çok güzeldi. Büyük bir gurur yaşadım."

"Buruk Bir Sevinç Var"

Ancak, bu başarının yanı sıra içindeki buruk duyguları da dile getiren Akbaş, "Hep 'Bronz ve altın alanlar sevinir, gümüş alanlar üzülür.' derler. Bu doğru ama ben ilk olimpiyatımda finalde yer aldım. Bu büyük bir başarı." dedi. Babasının kendisiyle büyük emek verdiğini belirten Akbaş, "Bu madalya, 2028 Los Angeles'taki altın madalyanın habercisi. Ülkeme ve destek veren herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Final Mücadelesindeki Heyecanı

Final müsabakasındaki heyecanının performansını etkilediğini paylaşan Akbaş, "Atmosfer çok kalabalıktı ve bu benim için biraz zorlayıcı oldu. Yine de elimden geleni yaptığımı düşünüyorum." dedi. Ayrıca, Türk kadın boksunun geçmiş başarılarına atıfta bulunarak, "Tokyo'da 2 madalyamız vardı, sonrasında benimle birlikte 3 madalya oldu." şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

Gelecek olimpiyatlarda da aynı heyecanı yaşamak istediğini belirten Akbaş,

"Paris'i çok sevdim. Los Angeles'taki atmosferin de aynı olmasını umuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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