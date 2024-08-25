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Olimpiyat İkincisi Yusuf Dikeç, Kahramanmaraş'ta Ziyaretlerde Bulundu

Olimpiyat ikincisi Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ta sporcularla bir araya geldi ve gençlere motivasyon sağladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 23:04
Olimpiyat İkincisi Yusuf Dikeç, Kahramanmaraş'ta Ziyaretlerde Bulundu

Olimpiyat İkincisi Kahramanmaraş'ta

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ziyareti

Dikeç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, burada TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından karşılandı.

Başkan Görgel, Dikeç'e, Kahramanmaraş halkının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesini onurlandıran ve sim sırma işleme tekniğiyle yapılmış olan "İstiklal Madalyası"nı temsil eden bir tablo hediye etti.

Sporcularla Buluşma

Yusuf Dikeç, ardından milli sporcular Rümeysa Pelin Kaya ve Safiye Sarıtürk Temizdemir ile Kahramanmaraş Havalı Tabanca Atış Poligonunda buluşarak genç sporcularla bir araya geldi. Bu ziyarete Kirişci, Debgici, Tuba Köksal ve Görgel de eşlik etti.

Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Dikeç'in elde ettiği başarılardan ötürü kendisini kutladı ve Kahramanmaraş'ın spor alanında daha fazla yatırımlar alacağını belirtti.

Gençlere Motivasyon

Dikeç, memleketinde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Bu madalyayı ülkem ve kendi adıma kazandığım için çok mutluyum. Kahramanmaraş'tan sadece güreşçi değil, atıcı da çıkar" dedi. Kahramanmaraş Havalı Tabanca Atış Poligonunda gençlerle buluşmanın, spor camiasında motivasyon sağladığını vurguladı.

Daha sonra, düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı'nı ziyaret eden Dikeç, burada gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Kalbinizden anne sevgisini ve gönlünüzden ülke sevgisini ihmal etmeyin. Çok çalışın" şeklinde konuştu.

Emek ve Başarı Mesajları

Atıcılık sporuna 24 yıl emek verdiğini belirten Dikeç, olimpiyatlarda madalya kazanabilmek için çok çalıştığını ifade etti. Genç sporculara, Türk bayrağını her zaman iyi temsil etmeleri gerektiğini, boş zamanlarını iyi değerlendirmelerini önerdi ve "Kendinize yakın hissettiğiniz sporları yapın" şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel (solda), Dikeç'e, Kahramanmaraş halkının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesinin ardından kente verilen "İstiklal Madalyası"nı temsilen sim sırma işleme tekniğiyle yapılan madalya detaylı bir tablo hediye etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel (solda), Dikeç'e, Kahramanmaraş halkının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesinin ardından kente verilen "İstiklal Madalyası"nı temsilen sim sırma işleme tekniğiyle yapılan madalya detaylı bir tablo hediye etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel (solda), Dikeç'e, Kahramanmaraş halkının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesinin ardından kente verilen "İstiklal Madalyası"nı temsilen sim sırma işleme tekniğiyle yapılan madalya detaylı bir tablo hediye etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel (solda), Dikeç'e, Kahramanmaraş halkının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesinin ardından kente verilen "İstiklal Madalyası"nı temsilen sim sırma işleme tekniğiyle yapılan madalya detaylı bir tablo hediye etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel (solda), Dikeç'e, Kahramanmaraş halkının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesinin ardından kente verilen "İstiklal Madalyası"nı temsilen sim sırma işleme tekniğiyle yapılan madalya detaylı bir tablo hediye etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel (solda), Dikeç'e, Kahramanmaraş halkının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesinin ardından kente verilen "İstiklal Madalyası"nı temsilen sim sırma işleme tekniğiyle yapılan madalya detaylı bir tablo hediye etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel (solda), Dikeç'e, Kahramanmaraş halkının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesinin ardından kente verilen "İstiklal Madalyası"nı temsilen sim sırma işleme tekniğiyle yapılan madalya detaylı bir tablo hediye etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel (solda), Dikeç'e, Kahramanmaraş halkının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesinin ardından kente verilen "İstiklal Madalyası"nı temsilen sim sırma işleme tekniğiyle yapılan madalya detaylı bir tablo hediye etti.

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