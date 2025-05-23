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Ömer Çelik, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret ederek geleneksel kültürü anlattı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 17:58
Ömer Çelik, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni Ziyaret Etti

Ömer Çelik'ten 7. Etnospor Kültür Festivali'ne Ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. Festival, Dünya Etnospor Birliği tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor ve etkinlikler ikinci gününe devam ediyor.

Köklerimizi Hatırlıyoruz

Çelik, festival alanına girişinde yaptığı açıklamada, "Alana girdiğimizden beri yüzümüz gülüyor. Kendi köklerimizle ilgili hatırlama yapıyoruz. En önemlisi at ve ok; tarih boyunca insanın temiz ve onurlu bir yaşama ulaşmasında temel unsurlar olmuştur," dedi.

Festival, geleneksel Türk sporlarını ve kültürünü tanıtma amacı taşıyor. Ömer Çelik'in ziyareti, etkinliklerin önemini vurgularken, kültürel mirasın yaşatılmasına da dikkat çekiyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dünya Etnospor Birliği tarafından...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dünya Etnospor Birliği tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında Çelik, Gençlik Obası'ndaki ''Bir Gençlik Karavanı'' önünde gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dünya Etnospor Birliği tarafından...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dünya Etnospor Birliği tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında Çelik, Gençlik Obası'ndaki ''Bir Gençlik Karavanı'' önünde gençlerle bir araya geldi.

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