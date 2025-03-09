Ömer Çelik Adana'da Gençlik Sofrası İftar Programına Katıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da düzenlenen 'Gençlik Sofrası Vefa İftarı' programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 21:00
Ömer Çelik Adana'da Gençlik Sofrası İftar Programına Katıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana İftarında Gençlerle Bir Araya Geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partisinin Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gençlik Sofrası Adana Vefa İftarı" programına katıldı.

Merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Büyük Saat Kulesi önünde gerçekleştirilen iftar programında, vatandaşların Ramazan ayını kutlayan Çelik, etkinliğin gençler ve yaşlılarla bir arada olmalarının önemine dikkat çekti.

Çelik, "Buradan AK Parti Gençlik Kollarının en genç ve dinamik üyesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selam ve saygılarımızı gönderiyoruz," şeklinde konuştu.

Adana Gençlik Kolları'nın Mirası ve Hedefleri

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de iftar programında yaptığı konuşmada, il ve ilçelerdeki iftar programlarının birlik ve beraberlik duygusu içerisinde gerçekleştirildiğini belirtti.

İbiş, "Adana Gençlik Kollarımız, geleneğiyle, bu zamana kadar yaptıklarıyla ciddi bir mirasın temsilcisi. Gençlik Kollarımız bu mirasın taşıyıcısı olmaya her dönem devam etmiştir," dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla seçeceklerini ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı'nın Mesajı

AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı da programa katılanlara teşekkür ederek, "Vefa iftarında tüm AK Parti'lileri burada görmekten büyük onur duydum. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolda AK Parti'mizin bayrağını en üste çıkarmak hepimizin görevi olacaktır," diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çelik, çocuklara ve gençlere dondurma ikram etti. Programa, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partisinin Gençlik Kolları...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partisinin Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Gençlik Sofrası Adana Vefa İftarı" programına katıldı. Çelik, çocuklara ve gençlere dondurma ikram etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partisinin Gençlik Kolları...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partisinin Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Gençlik Sofrası Adana Vefa İftarı" programına katıldı. Çelik, çocuklara ve gençlere dondurma ikram etti.

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