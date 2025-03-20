Ömer Çelik: CHP'nin iddiaları darbecilikle eşdeğer

Ömer Çelik'ten CHP'ye Sert Eleştiriler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, “Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değiliz.” ifadelerini kullandı.

Sürecin Gündem Maddesi Olduğu Belirtildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB hakkında sürdürülen soruşturmaların yargı sürecinin devam ettiğini belirten Çelik, masumiyet karinesi ilkesinin esas olduğunu vurguladı. Bu süreçte siyasetçilerin değerlendirme yapmasının meşru bir zemini bulunmadığını dile getirdi.

CHP'nin Yanlış Algıları Eleştirildi

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı sürecine yönelik iddialarını eleştirerek, “Özel’in kullandığı kavramlar CHP’nin siyasi okuryazarlık açısından sorunlar yaşadığını gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Yapay Zeka ve Siyaset

Yapay zekanın CHP’ye öğretebileceği birçok şey olduğunu kaydeden Çelik, yapay zekanın “nasıl muhalefet yaparsın?” sorusuna daha ileri argümanlar sunabileceğini belirtti.

Yassıada Zihniyeti Vurgusu

Çelik, Türkiye’deki vesayet ve darbe girişimlerinin arkasında Yassıada zihniyetinin yattığını ifade ederken, “Cumhurbaşkanımız, AK Parti’nin mücadelesi demokrasi ile yan yanadır, darbe ise bunun zıddıdır.” dedi.

Demokrasiye Verdiği Önem

Çelik, “Millet iradesiyle yol yürüyerek devrimler gerçekleştirmiş bir partiyiz.” diyerek, AK Parti'nin milletle birlikte büyük değişimler gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanına Yönelik Tehditler

Çelik, Cumhurbaşkanına yönelik saldırılar ve yargı sürecindeki gelişmelere değinerek, milletin iradesinin her zaman belirleyici olduğunu ve seçimlerde CHP’ye gereken cevabı verdiğini vurguladı.

Çelik son olarak, “Mutfakta hep aynı zihniyet var.” diyerek, CHP’nin geçmişten gelen bir zihniyetle hareket ettiğini ifade etti.