Ömer Çelik: Filistinlilerin Sürgünü Kabul Edilemez — Ateşkes ve Güvenlik Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin parti genel merkezinde yaptığı açıklamalarda, Filistin meselesi, ateşkes ve bölgesel güvenliğe dair değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkes ve Filistinlilerin Hakları

Çelik, İsrail ile yürütülen görüşmelerde Hamas'ın barış yönündeki cevabına fırsat verilmesi gerektiğini belirterek, cevabın ardından Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanların gerçekleştirildiğini vurguladı. Daha çok çocuk ve kadının öldürülmesinin, Netanyahu'nun barış ve ateşkese düşman bir tutum içinde olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Çelik, bu çerçevede Netanyahu hakkında şunları söyledi: "Netanyahu kendi kişisel kaderini daha çok katliam yapmaya bağlamış bir figür olarak hareket ediyor. Maalesef bu çerçevede uluslararası siyasetteki her barış gelişimini sabote etme konusunda da çeşitli fırsatlar üretmeye kendince katliamcı fırsatlar üretmeye kalkıyor."

Barış planı ve müzakereler tartışılırken İsrail'in Gazze ve Batı Şeria yaklaşımlarının tehlikeli altyazılar taşıdığını belirten Çelik, "Şunun herkes tarafından bilinmesi gerekir ki barışın ve ateşkesin kalıcı olması için herhangi bir şekilde Filistinlilerin kendi vatanlarından sürgün edilmesi gibi bir seçenek söz konusu olamaz."

Çelik, Filistin'in Filistinliler tarafından yönetilmesinin önemine işaret ederek, diğer seçeneklerin Netanyahu'nun katliamcı politikasına hizmet ettiğini söyledi ve Gazzeliler başta olmak üzere bütün Filistinlilerin kendi vatanlarında yaşaması gerektiğini vurguladı.

Müzakereler, Mısır ve Yardım Koridorları

Çelik, müzakerelerde belli bir mesafe kat edildiğini belirterek Mısır'daki görüşmelerin belirli bir aşamaya geldiğini ve MİT Başkanımızın orada bulunduğunu kaydetti. Sürecin tamamlanmadığını, ancak belli bir noktaya gelindiğinde ilerleyen saatlerde açıklama yapılabileceğini söyledi.

Çelik'in ifadeleri arasında şu açıklama yer aldı: "Bu süreci yakından takip ediyoruz. İnşallah ilerleyen saatlerde bugün bu konuda iyi bir takım gelişmeler duymayı bekliyoruz. Şu ana kadar nihai aşamaya gelinmese de müzakerelerle ilgili olarak kat edilen bir mesafe var. Ama bu işin tamamı demek değil."

Çelik, ateşkese hızlıca ulaşılmasının ve Gazze'ye bütün yardımların engelsiz biçimde açılmasının, "soykırım şebekesinin katliamlarına dur demek açısından bir pencere oluşturacağını" söyledi.

Bölgesel Güvenlik: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge

Etraftaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Çelik, bazı ülkelerin çevre ülkelerde etnik ve mezhep unsurlarını kışkırtarak yeni kaos ve kriz alanları oluşturma çabasında olduğunu ifade etti. Bu nedenle Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefinin stratejik öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Çelik, bölgesel süreçlerin entegre olduğunu vurgulayarak, "Burada esas odağımız terör örgütü PKK'nın feshi ve silahların tamamen ortadan kalkmasıdır. Terörün ortadan kalkmasıdır." ifadelerini kullandı ve SDG ile KCK yapılanmaları gibi unsurların da muhatap alındığını belirtti.

"Devletimizin kurumları teyakkuz halindedir." diye konuşan Çelik, Sayın Cumhurbaşkanımızın kurumlara net talimatlar verdiğini, sürecin ritmi ve takvimi içinde hassasiyetle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhur İttifakı ve Bölgesel İrade

Çelik, sürecin yalnızca Türkiye içi terör gündeminin ortadan kaldırılması olmadığını; aynı zamanda Kürt, Türkmen, Arap, Sünni, Alevi, Nusayri, Şii ve Dürzi gibi tüm etnik ve mezhep gruplarının kendi geleceklerini oluşturabilmeleri için geniş bir manevra alanı sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Bu çerçevede Çelik, "Cumhur İttifakı'nın buradaki iradesi son derece nettir." diyerek, hükümetin ve kurumların bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

(Sürecek)