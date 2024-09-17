Ömer Çelik, Gençlerle Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Buluşmaları" etkinliği kapsamında gençlerle bir araya geldi. Etkinlik, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Program Detayları

Buluşma, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlendi. Gençler, Çelik’e çeşitli sorular yöneltirken, Ömer Çelik de katılımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Başarılı bir geleceğe sahip olmaları için öneriler sunan Çelik, gençlerin motivasyonunu artırmaya yönelik bilgiler paylaştı.

Pasta Kesildi

Etkinliğin sonunda, 18 yaşına giren genç katılımcı Bengisu Yıldırım için pasta kesildi. Geleneksel kutlama, programa katılanların keyifli anlar yaşamasını sağladı.

Katılımcılar

Etkinliğe, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, AK Parti Ankara İl Başkanlığı Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında gençlerle bir araya geldi. Çelik, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde, AK Parti Ankara İl Başkanlığının düzenlediği programda gençlerin sorularını yanıtladı ve tavsiyelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında gençlerle bir araya geldi. Çelik, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde, AK Parti Ankara İl Başkanlığının düzenlediği programda gençlerin sorularını yanıtladı ve tavsiyelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında gençlerle bir araya geldi. Çelik, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde, AK Parti Ankara İl Başkanlığının düzenlediği programda gençlerin sorularını yanıtladı ve tavsiyelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında gençlerle bir araya geldi. Çelik, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde, AK Parti Ankara İl Başkanlığının düzenlediği programda gençlerin sorularını yanıtladı ve tavsiyelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında gençlerle bir araya geldi. Çelik, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde, AK Parti Ankara İl Başkanlığının düzenlediği programda gençlerin sorularını yanıtladı ve tavsiyelerde bulundu.