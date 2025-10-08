Ömer Çelik: MYK'da Filistin Tanınması, Sumud Filosu ve Yeni Anayasa Vurgusu

AK Parti MYK Toplantısı Sonrası Ömer Çelik'in Açıklamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin parti genel merkezinde değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları ve saha verileri

Toplantıda kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını belirten Çelik, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında sahadan gelen verilerin, vatandaş taleplerinin, eleştirilerin ve kaygıların çerçevelenerek bir veri setine dönüştürüldüğünü ve ilerleyen günlerde bu verilerle ilgili çalışmalar yapılacağını söyledi.

Terörsüz Türkiye hedefi ve reform paketleri

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için gösterilen hassasiyetin azami düzeyde tutulması gerektiğini vurguladığını aktardı. Tüm birimlerin görev alanlarına düşen çalışmaları eksiksiz ve daha yüksek performansla yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Çelik, AK Parti'nin Büyük Kongresi'nde işaret edilen reform paketlerine ilişkin partinin çalışmalarını tamamladığını, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmayı engelleyen tıkanıklıkların giderilmesine yönelik iyi hazırlanmış bir siyasi paketin hazır olduğunu belirtti. Önümüzdeki dönemde bu paketin ilk adımlarının siyasi gündeme alınacağını söyledi.

Yeni anayasa çalışmaları

Yeni anayasa ile ilgili mesajın net olduğunu söyleyen Çelik, bunun tüm siyaset insanlarının devlet insanlarının gelecek nesillere bir borcu olduğunu belirtti. Partinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında heyetin düzenli toplantılar yaparak yeni anayasa konusundaki politika belgesini tamamlama aşamasına geldiğini aktardı.

Sumud Filosu ve İsrail eleştirisi

7 Ekim'in "insanlık tarihinin en ağır katliamlarından birinin yıl dönümü" olduğunu kaydeden Çelik, İstanbul ve çeşitli illerde İnsanlık İttifakı kapsamında sokağa çıkan vatandaşları, sivil toplum kuruluşlarını ve özellikle kadın kollarını tebrik etti. Kadın kollarının geniş katılımla yarattığı farkındalığın değerli olduğunu vurguladı.

Çelik, İsrail'in hukuksuzca alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu üyelerinin Türkiye'ye getirildiğini anımsatarak, bu muamelenin uluslararası hukuk açısından suç olduğunu belirtti. Çelik "Bunların karşı karşıya kaldığı muamele uluslararası hukuk açısından suçtur. Ve bu Netanyahu hükümetinin barbarlığının, hukuk tanımazlığının bir göstergesi olarak bir kere daha kayda geçmiştir" dedi ve İsrail'in uygulamalarını zorbalık, barbarlık ve katliamla özdeşleştirdi.

Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani mesajı ulaştırma amacına değinen Çelik, filonun fiziksel olarak engellenmesine rağmen mesajını Akdeniz'den tüm dünyaya yaydığını ve amacına ulaştığını söyledi. Filoya yönelik alıkoyma ve kötü muamelenin kayda geçtiğini, AK Parti ve devletin milletvekilleri, vatandaşlar ve diğer ülkelerden aktivistlerin serbest bırakılması için gereken iradeyi gösterdiğini aktardı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası tepkiler

Birleşmiş Milletler toplantısında İsrail'in yalnızlaştığının görüldüğünü söyleyen Çelik, "Artık İsrail'in yanında durmak, İsrail'le ilgili bir cümle sarf etmek gibi bir yaklaşım kim yaparsa bir utanç vesilesidir" değerlendirmesinde bulundu. Bazı ülkelerin 7 Ekim anmasında İsrail bayrağı ile dayanışma sergilemesini eleştirerek bunun tarihten ders almamak olduğunu belirtti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir yaptığı çağrıya atıfta bulunan Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın aylardır, yıllardır yaptığı çağrıyla mutabık bir şekilde Filistin Devleti'ni tanıyan, Filistin Devleti'nin bağımsız, hür, başkenti Doğu Kudüs, toprak bütünlüğüne sahip bir şekilde var olması gerektiğini ifade eden devletlerin sayısının artması da büyük bir sevinç kaynağıdır. Bu giderek artan bir noktaya gelmiştir" dedi ve bu eğilimin ilerleyeceğini değerlendirdiklerini söyledi.

Mısır toplantısı, Trump planı ve Hamas'ın yanıtı

Çelik, bugün Mısır'da yapılan bir toplantıya işaret ederek Başkan Trump'ın planı çerçevesinde ateşkes ve ardından kalıcı barışa yönelik yol haritası üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Türkiye'nin de toplantıda yer aldığını ifade etti.

Çelik, Hamas'ın söz konusu plan çerçevesinde yayımladığı cevabı takdirle karşıladıklarını söyledi: "Hamas'ın barış odaklı ve diplomasi boyutu son derece güçlü ve incelikli cevabının takdire şayan olduğunu ifade etmek isteriz." Çelik, bu cevabın uygulanabilmesi için fırsat verilmesi gerektiğini vurguladı.

(Sürecek)