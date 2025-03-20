Ömer Çelik: Özgür Özel'in Açıklamaları 'Siyasi Akılsızlığın Zirvesi'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi 'sivil darbe' olarak nitelendirmesinin siyasi akılsızlığın zirvesi olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Çelik, yolsuzluk ve terörle ilgili yürütülen soruşturmalardaki iddiaların kamuoyunca bilindiğini ifade ederek, bu iddiaların uzun süredir CHP'liler tarafından dile getirildiğini vurguladı.

Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanına karşı kullandığı ifadelerin saygısız olduğunu belirterek, bu iddialar karşısında CHP Genel Başkanı olarak kendisinin bir yanıt vermesi gerektiğini söyledi. “Bunu örtbas etmek için Cumhurbaşkanımıza ve bize saldırması, CHP yönetiminin kendine yönelik gelen iddiaları gizlemek için bir çabasıdır” dedi.

Özel'in CHP'nin iç süreçlerini Türkiye'nin seçim süreçleriyle karıştırdığına dikkat çeken Çelik, bu durumu paralel devlet anlayışı olarak nitelendirdi. Ayrıca, Türkiye'nin gelecek seçimlerine yönelik olarak partinin yol haritasının belirsiz olduğunu ifade etti.

Bu süreçte CHP'de görülen iç çatışmaların ürünlerinin de anmadan geçmeyen Çelik, “Sayın Özgür Özel, CHP'li belediyelerle ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olduğunu düşünüyorsa, bu konuda ne düşündüğünü açıklamalıdır.” dedi.

Çelik, CHP'nin bir zamanlar Atatürk'ün kurduğu parti olduğunu hatırlatarak, “Bugün CHP'nin Atatürk'ün mirası ile bir ilişkisi kalmamıştır.” şeklinde konuştu. Özgür Özel'in CHP içerisinde oluşturduğu kriz ortamını da eleştiren Çelik, “Cumhuriyet Halk Partisi yönetilemiyor.” dedi.

Son olarak Ömer Çelik, sivil darbe söylemlerinin yanısıra muhalefetin eleştirilerinin herhangi bir anlam ifade etmediğini belirterek, Türkiye'nin herhangi bir zaman diliminde milli iradenin yansıtıldığı bir siyasi anlayışı temsil ettiğini vurguladı.