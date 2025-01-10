Ömer Çelik'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla duygusal bir mesaj yayımladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 15:01
Ömer Çelik'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Anlamlı Mesaj

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla anlam dolu bir mesaj yayımladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, gazetecilerin özverili çalışmalarını vurguladı.

Çelik, mesajında şu ifadeleri kullandı: "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Hakikati duyurmak için zor koşullarda görev yapan gazetecilerimizi selamlıyoruz. Bu uğurda hayatını kaybeden tüm basın mensuplarını rahmetle anıyoruz."

Bu anlamlı mesaj, gazetecilerin toplum için üstlendikleri önemli rolü bir kez daha gözler önüne serdi.

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