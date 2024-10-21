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Ömer Çelik'ten FETÖ ve Filistin Açıklamaları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü ve Filistin'deki durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 18:14
Ömer Çelik'ten FETÖ ve Filistin Açıklamaları

Ömer Çelik'ten MKYK Toplantısı Sonrası Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlenen MKYK toplantısı sonrasında basın mensuplarına önemli bilgiler aktardı.

FETÖ Elebaşı'nın Ölümü Üzerine

Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü ile ilgili, "Bu yapı ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Gülen'in ölümünün ardından yapılan açıklamaların İslam'a ve insanlığa hizmet ettiğini iddia ettiğini belirten Çelik, bunun tam tersine Gülen'in İslam'a ve millete ihanet ettiğini vurguladı.

FETÖ ile Mücadele Kararlılığı

Çelik, "Gülen, emperyalizmin belalığı yapmış bir hain olarak bu dünyayı terk etti. Bu örgütün unsurlarıyla mücadelemiz devam edecek hiç bir yavaşlama söz konusu değildir" diyerek kararlılıklarını yineledi.

Daron Acemoğlu'na Tebrik

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazan Daron Acemoğlu'nu tebrik eden Çelik, onun akademik başarılarının takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Gazze ve Lübnan'daki Durum

Filistin meselesi mkYK'nın ana ham maddesi olduğunu aktaran Çelik, Gazze ve Lübnan'da yaşananların ele alındığını ifade etti. Çelik, "Netanyahu hükümetinin katliamlarına karşı dünya sessiz kaldıkça, bunun sonuçları daha da ağır olacaktır" şeklinde uyarılarda bulundu.

İnsani Değerler ve Siyonizm

Çelik, uluslararası toplumun gelecekte insanlık değerlerinden yana mı yoksa siyonist saldırganlıktan yana mı duracağını belirlemesi gerektiğinin altını çizdi. "Yanlış safı seçenler, tarih boyunca bunun acısını çekeceklerdir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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