Ömer Çelik'ten Güçlü Mesajlar: AK Parti Milletinden Gücünü Alıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısında Cumhur İttifakı'nın kararlılığını vurguladı ve milletin desteğinin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:47
Ömer Çelik'ten Güçlü Mesajlar: AK Parti Milletinden Gücünü Alıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, “AK Parti ve Cumhur İttifakı, önümüzdeki dönemde bölgemizin ve ülkemizin karşılaşacağı meselelerde bu büyük iradeyi ortaya koyarken, en büyük gücünü milletimizden almaktadır.” ifadesiyle, toplumsal desteklerinin altını çizdi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın demokratik dönüşümdeki rolüne de dikkat çekerek, Erdoğan’ın ömrünü demokrasi mücadelesine adadığını ve yeniden Genel Başkan seçilmesinin milletin hayır duasıyla gerçekleştiğini hatırlattı.

“Cumhurbaşkanımızın Gazze'deki soykırım karşısındaki duruşu, insanlık ittifakının en güçlü temsilcisi olarak dünya tarafından takdir edilmektedir.” diyen Çelik, Erdoğan’ın liderliğindeki süreçlerin Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı.

Yeni dönemde yapılacak yapısal reformlar ve eylem planlarının Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada belirleyici olacağını belirten Çelik, önümüzdeki dönemde Türk siyasetinde yeni sayfaların açılacağına inandığını sözlerine ekledi.

Yeni MYK ve Teşkilat

Çelik, yeni oluşan MYK’yı da duyurarak, “Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile birlikte farklı alanlardan sorumlu başkanları da açıkladık.” şeklinde konuştu. Açıklanan yeni MYK'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda görev yapacağını belirtti.

Çelik, “Kongrelerimiz sayesinde vatandaşlarımızın verdiği destek ve coşku hiç bitmeyecek.” diyerek, halkın siyasi iradeye olan bağlılığının önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini ifade etti.

Ayrıca, Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, küresel gelişmelere ve iç politikaya dair AK Parti'nin kararlılığının süreceğini belirtti.

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