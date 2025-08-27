DOLAR
Ömer Çelik'ten Netanyahu'nun 1915 Açıklamasına Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun 1915 açıklamasını 'tarihin vicdanı tarafından mahkum edilmiş' biri olarak nitelendirip sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 16:19
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Çelik, soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu'nun, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına bir yenisini eklediğini belirtti.

Çelik'in açıklamaları

Çelik, 'Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır.' ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca, 'Türkiye, tarihe dair bütün gündemlerini açık şekilde, hukuk ve diplomasi ile yönetmektedir. 1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye'nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir.' diye ekledi.

'Netanyahu, 'tarihin vicdanı' tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur.'

