Ömer Çelik'ten Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ederek ailesine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Hastanede basın mensuplarına açıklama yapan Çelik, Önder'in sağlık probléminden üzüntü duyduğunu belirtti ve şifa dileğinde bulundu. Çelik, Önder'in uzun bir ameliyat sürecinden sonra yoğun bakımda olduğunu belirtirken, hastanedeki uzman doktorların hızlı bir şekilde müdahalede bulunduklarını vurguladı.

Çelik, doktorlardan aldığı bilgiye göre Önder'in durumunun hâlâ kritik olduğunu ifade ederek, tüm vatandaşlar ve TBMM camiası adına geçmiş olsun dileklerini yineledi. Ziyaret sırasında, Önder ile geçmişteki sohbetlerini hatırlatan Çelik, Önder'in sağlık rahatsızlığını her zaman önemsemesi gerektiğini ancak sık sık 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma arzusunu dile getirdiğini aktardı.

Önder’in hayatındaki zorluklarla güçlü bir şekilde mücadele eden güçlü bir karakter olduğuna değinen Çelik, "Ona dua ediyoruz. En yakın zamanda sağlıklı bir şekilde aramızda görmeyi ümit ediyoruz," dedi. Çelik, Önder'in iradesi ve umuduyla bu zorlu süreci atlatmasını diledi.

Bir gazetecinin Önder’in sağlık durumunun 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle ilgili süreci nasıl etkileyeceğine dair sorusunu yanıtlayan Çelik, önemli olanın bu süreçteki irade olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Önder’in sağlık durumu hakkında süreci yakından takip ettiğini belirten Çelik, Erdoğan’ın da aileye geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. Çelik, ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. Çelik, ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.