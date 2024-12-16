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Ömer Çelik'ten Suriye Açıklamaları: 'Türkiye Tarihin Doğru Tarafında'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki gelişmelere dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini ve Türkiye'nin destekleyici rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 17:34
Ömer Çelik'ten Suriye Açıklamaları: 'Türkiye Tarihin Doğru Tarafında'

Ömer Çelik, Suriye'de Yaşanan Gelişmeleri Değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Suriye'deki gelişmelere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Bütün bu süreç içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek insani duyarlılığı, gerek bölge politikalarına dönük eşsiz tecrübesi ve gösterdiği dirayetli liderlik, Türkiye'nin tarihin doğru tarafında durmasına öncülük etmiştir" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Vatandaşlarla İlişkisi ve Kongre Süreci

Çelik, partinin vatandaşlarla bütünleşmesine katkı sağlayan il ve ilçe kongrelerinin devam ettiğini belirtti ve AK Parti Teşkilat Başkanlığına kongre sürecindeki özverileri için teşekkür etti. Son 70-80 yılın en ağır gündemiyle karşı karşıya olduklarını ifade eden Çelik, kuzeyde devam eden Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılına gireceğini vurguladı.

Suriye ve Gazze'nin Önemi

Çelik, Suriye'nin yanı sıra Gazze'nin de kritik konular arasında bulunduğunu söyleyerek, Baas rejiminin yıkılmasının hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini kaydetti. Suriye'deki olumlu gelişmelere değinen Çelik, "Suriye vatandaşlarının şanlı bayrağımızı dalgalandırmaları, Türkiye'nin onlara verdiği destek ve kardeşliğin bir göstergesidir" dedi.

Baas Rejimi ve Suriye'nin Geleceği

Çelik, Baas rejiminin kalmasına şaşıranların, Suriye hakkında bilgi sahibi olmayanlar olduğunu belirtti. "Aslında Suriye'yi yakından bilenler, Baas rejiminin bitmesine değil, bunca zaman kalabilmesine şaşırmaları gerekirdi" dedi. Baas rejiminin çürümüşlüğüne ve dayanma sınırına dikkat çeken Çelik, Türkiye'nin bu süreçte tarafını belirlediğini vurguladı.

Suriye'nin Toprak Bütünlüğü ve Milli Egemenliği

Çelik, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve milli egemenliğinin sağlanması çok önemlidir. Herhangi bir gücün Suriye'yi tek başına yönetmesi eskiyi tekrar geri getirebilir" şeklinde konuştu. Ayrıca, Suriye halkının özgür bir yaşam arzuladığını vurgulayan Çelik, uluslararası topluma düşen görevi hatırlattı.

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