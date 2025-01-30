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Ömer İleri, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Ses Verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı, önemli anları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:53
Ömer İleri, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Ses Verdi

Ömer İleri, 'Yılın Kareleri' Oylamasını Destekledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu yılki oylamada, Türkiye’nin dört bir yanından gelen etkileyici fotoğraflar arasından seçim yapma fırsatı buldu.

Fotoğrafçılığın Gücü

İleri, oylama sürecinin önemine değinerek, fotoğrafların toplumsal olayları ve anıları belgelemek için büyük bir güç taşıdığını vurguladı. 'Görsel sanatlar, toplumsal bilinci artırmada önemli bir rol oynar,' diyen İleri, katılımcıları bu eşsiz anları paylaşmaya teşvik etti.

Oylamanın Detayları

'Yılın Kareleri' oylamasında seçilecek fotoğraflar, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde geniş bir kitleye ulaşacak. Bu etkinlik, Anadolu Ajansı'nın medya alanındaki etkinliğini de gözler önüne seriyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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