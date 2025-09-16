Ömer Muhtar Gemisi, Küresel Sumud Filosu'na Katılmak Üzere Trablus'tan Yola Çıkıyor

Ömer Muhtar Gemisi, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Trablus'tan hareket ediyor

Libya'dan Gazze'ye insani yardım ve ablukanın kırılması hedefleniyor

Libya'dan Küresel Sumud Filosu'na katılacak olan Ömer Muhtar gemisi, planlandığı üzere bugün Trablus Limanı'ndan yola çıkıyor. Hareket öncesi limanda Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi.

Gemide yer alan eski Başbakanlardan Ömer el-Hasi (2014-2015), AA muhabirine yaptığı açıklamada hedeflerinin Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı kırmak olduğunu söyledi. Hasi, 'Allah'ın izniyle, Küresel Sumud Filosu ile uyum halinde, birkaç saat içinde Libya'nın başkenti Trablus'tan ayrılmaya hazırlanıyoruz. Allah'ın izniyle Küresel Sumud Filosu'na dahil olacağız.' ifadelerini kullandı ve gemide 15 kişi bulunduğunu kaydetti.

Hasi, gemide bir İngiliz, bir Kanadalı ve bir İskoç aktivistin yer aldığını, diğerlerinin ise Libyalı olduğunu belirtti. Ayrıca gemide sağlık malzemeleri, ilaç, çocuk giysileri, yiyecek ve içecek bulunduğunu, esas amaçlarının ablukanın kırılması olduğunu vurguladı.

Küresel Sumud Filosu Libya Organizatörlerinden Riyad es-Saki, Gazze'ye ulaşmanın yaklaşık 7 ila 10 günlük bir süre almasını hedeflediklerini söyledi. Saki, Ömer Muhtar gemisinin Libya'dan sembolik olarak filoya katılacağını ve bu çabaların amacının Gazze'deki kardeşlerin üzerindeki abluka ile oluşan utancı ve günahı kaldırmak olduğunu belirtti.

Küresel Sumud Filosu'nda Özgürlük Filosu Koalisyonu, Küresel Gazze Hareketi, Mağrib Sumud Konvoyu ve Malezya merkezli Sumud Nusantara gibi organizasyonlar yer alıyor. Filoya 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist katılıyor ve teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el konularak aktivistler sınır dışı edilmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliğini taşıyor.

Ardından gelen bölümde, 'Sumud' teriminin kökenine dikkat çekiliyor: Arapça'da 'kararlılık' veya 'sarsılmaz azim' anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşmüştür. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün korunması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnmeyi ve alternatif kurumlar inşa etmeyi ifade ediyor; bu kavramı tasvir etmek için zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri kullanılıyor.

Libya'dan Küresel Sumud Filosu'na katılacak olan "Ömer Muhtar" gemisi bugün yola çıkıyor. Libya'nın başkentindeki Trablus Limanı'ndan bugün hareket etmesi planlanan geminin önünde Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi.