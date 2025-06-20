Ömer Onay'ın 'Bilinç Akışı' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Ressam Ömer Onay, sanatseverlerle buluştuğu 'Bilinç Akışı' sergisi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen serginin açılışına, aralarında Emre Zeytinoğlu, Savaş Çevik, Ali Toy, Muzaffer Malkoç ve Kemal Sayar gibi sanat ve edebiyat dünyasının önde gelen isimlerinin de bulunduğu çok sayıda misafir katıldı.

Serinin Teması: Bilinç Akışı

'Bilinç akışı' kavramı, serginin odak noktası olarak edebiyattan ilham alıyor. Sergide, iç içe geçmiş üç ayrı serinin bir bütün içerisinde izleyicilere sunulması, ziyaretçileri derin düşüncelere yönlendiriyor. Onay, sergisinin açılışında üç farklı seriden oluştuğunu, bunlar arasında yer alan Noktrün serisinin 2005 yılında çalışmalarına başladığını belirtti.

Sanatçının Geçmişi ve Sanat Anlayışı

1984 yılında güzel sanatlar fakültesini bitiren Ömer Onay, uzun yıllar reklamcılık yaparak grafikerlik kariyerine yön verdi. Bu süreçte resme olan ilgisini hiç kaybetmedi. "Yıllarca grafikerlik yaptım. Yeni bir şey üretmek önemli bir faktör," diyen Onay, expresyonist bakış açısıyla insanları ve onların dünyalarını anlama çabasında olduğunu ifade etti.

Mistik Temalar ve Kompozisyonlar

Ömer Onay, Türk toplumlarının kutsal varlıkları arasında yer alan geyiği, eserlerinde farklılaştırarak kullanıyor. "Geyik ve koçu birleştirip, kendimce kompozisyonlar yarattım" diyen sanatçı, resimlerinin içinde saklı metaforlarla dolu olduğunu vurguladı. Onay, sergiyi hazırlama sürecinin 2 yıl sürdüğünü ve bu süreçteki emeğinin büyük bir aşkla yapıldığını belirtti.

Serginin Detayları ve Ziyaret Saatleri

'Bilinç Akışı' sergisi, Mehmet Lütfi Şen küratörlüğünde hazırlanmış olup, 6 Temmuz'a kadar AKM Çok Amaçlı Salon'da her gün 11:00-19:00 saatleri arasında görülebilecek.

Ressam Ömer Onay Hakkında

1958 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde doğan Ömer Onay, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Resim Bölümü'nden 1984 yılında mezun olmuştur. Reklamcılık sektöründe uzun yıllar grafiker ve sanat yönetmeni olarak görev almış, 2005 yılından itibaren resim çalışmalarına ağırlık vererek Noktrün serisini oluşturmuştur. 2023 yılında Page Gallery'de açılan ilk kişisel sergisinde de bu eserlerini sanatseverlerle buluşturmuştur.

Ressam Ömer Onay'ın "Bilinç Akışı" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da sanatseverlerle buluştu.

Ressam Ömer Onay'ın "Bilinç Akışı" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da sanatseverlerle buluştu.