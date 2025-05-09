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OMÜ 50. Yıl Şenliği Emre Aydın Konseri ile Coşku Dolu Başladı

OMÜ'nün 50. yıl şenliği başladı. Emre Aydın konseri, şenliklerin ilk etkinliği olarak dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 23:12
OMÜ 50. Yıl Şenliği Emre Aydın Konseri ile Coşku Dolu Başladı

OMÜ 50. Yıl Şenliği Emre Aydın Konseri ile Coşku Dolu Başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) 50. yıl şenliği büyük bir heyecanla başladı. Şenlikler, üniversitenin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenleniyor.

Şenliğin ilk gününde ünlü sanatçı Emre Aydın, OMÜ Kampüsü’nde düzenlenen konserde sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Konser, kampüs içerisinde büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

Konsere katılan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, sanatçı Emre Aydın’a çiçek takdim ederek etkinliğin heyecanını paylaştı.

Şenlikler 11 Mayıs’a kadar OMÜ Yaşam Merkezi Meydanı'nda devam edecek. Etkinliklere öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personel de katılım sağlayacak, üniversitede bir araya gelerek bu anlamlı yılı coşku içinde kutlayacaklar.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) düzenlediği 50. yıl şenliği kapsamında Emre Aydın konser...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) düzenlediği 50. yıl şenliği kapsamında Emre Aydın konser verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) düzenlediği 50. yıl şenliği kapsamında Emre Aydın konser...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) düzenlediği 50. yıl şenliği kapsamında Emre Aydın konser verdi.

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