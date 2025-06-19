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OMÜ'de Mezuniyet Sergisi: Heykel, Resim ve Grafik Tasarım Eserleri Sergileniyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde mezun olan öğrencilerin eserleri sergileniyor. Sergi 25 Haziran'a kadar ziyaret edilebilir.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 16:07
OMÜ'de Mezuniyet Sergisi: Heykel, Resim ve Grafik Tasarım Eserleri Sergileniyor

OMÜ'den Mezun Olan Öğrencilerin Heykel, Resim ve Grafik Tasarımları Sergisi Açıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) "Mezuniyet" adıyla yeni bir sergi kapılarını açtı. OMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'ndan mezun olan öğrencilerin heykel, resim ve grafik tasarım eserleri, fakülte binasındaki galeride sergilendi.

Açılışta, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, mezun öğrencileri tebrik ederek, onların ortaya koyduğu önemli çalışmalara değindi. Kesten, "Sadece kendi üniversitemiz değil, dışarıdaki kurumlara da öğrencilerimize emeklerini esirgemediği için ayrı teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Bölümden 35 Öğrenci İçin Karma Sergi

Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı, bölümden mezun olan 35 öğrenci için hazırlanan karma mezuniyet sergisi hakkında bilgi verdi. Balcı, "Sergide yaklaşık 250 eser var. Bu eserlerden bir kısmı resim, bir kısmı heykel ve diğerleri grafik tasarım ürünleri. Tümü, öğrencilerin dört yıl boyunca emek vererek ürettiği çalışmalardır." dedi.

Serginin 1 hafta boyunca açık olacak ve bütün sanatseverleri beklediklerini belirten Balcı, ziyaretçilerin bu eşsiz eserleri görmeleri için davette bulundu.

Mezun Öğrencilerden Dilara Bilgiç

Mezuniyet yolunda ilerleyen öğrencilerden Dilara Bilgiç ise eğitim hayatı boyunca grafik tasarım alanında uzmanlaştığını ve mezun olduktan sonra bu alanda kariyerine devam etmek istediğini ifade etti.

Serginin açılışında pasta kesilmesiyle coşkulu bir atmosfer oluştu. Bu etkileyici sergi, OMÜ Eğitim Fakültesi'nde 25 Haziran'a kadar açık kalacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) "Mezuniyet" adlı serginin açılışı yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) "Mezuniyet" adlı serginin açılışı yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) "Mezuniyet" adlı serginin açılışı yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) "Mezuniyet" adlı serginin açılışı yapıldı.

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