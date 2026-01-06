OMÜ'de Yapay Zekâ Destekli Görme Engelli Asistanı Başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), görme engelli bireylerin kampüs binalarında kimseye ihtiyaç duymadan güvenli ve bağımsız hareket etmesini sağlayan Yapay Zekâ Görme Engelli Asistanı projesini hayata geçirdi. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen tanıtım programıyla duyurulan sistem, kullanıcıları yalnızca hedefe yönlendirmekle kalmıyor; merdiven, eşik ve riskli alanlar gibi bölümler için sesli ve yazılı uyarılar da sunuyor.

Nasıl çalışıyor?

OMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Doç. Dr. İsmail İşeri koordinatörlüğünde geliştirilen projenin testleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu ve Terme Meslek Yüksekokulunda başarıyla tamamlandı. İkinci aşamada sistemde kullanıcılar, bina girişlerinde veya bina içlerinde yer alan karekodları cep telefonlarıyla okutarak konumlarını tanımlıyor. Gitmek istedikleri noktayı sesli olarak belirten öğrenciler, yapay zekâ destekli rehberlik sayesinde adım adım ve güvenli biçimde hedeflerine ulaşıyor.

Yetkililerin açıklamaları