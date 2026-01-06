OMÜ'de Yapay Zekâ Destekli Görme Engelli Asistanı Başladı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), görme engelli bireylerin kampüs binalarında kimseye ihtiyaç duymadan güvenli ve bağımsız hareket etmesini sağlayan Yapay Zekâ Görme Engelli Asistanı projesini hayata geçirdi. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen tanıtım programıyla duyurulan sistem, kullanıcıları yalnızca hedefe yönlendirmekle kalmıyor; merdiven, eşik ve riskli alanlar gibi bölümler için sesli ve yazılı uyarılar da sunuyor.
Nasıl çalışıyor?
OMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Doç. Dr. İsmail İşeri koordinatörlüğünde geliştirilen projenin testleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu ve Terme Meslek Yüksekokulunda başarıyla tamamlandı. İkinci aşamada sistemde kullanıcılar, bina girişlerinde veya bina içlerinde yer alan karekodları cep telefonlarıyla okutarak konumlarını tanımlıyor. Gitmek istedikleri noktayı sesli olarak belirten öğrenciler, yapay zekâ destekli rehberlik sayesinde adım adım ve güvenli biçimde hedeflerine ulaşıyor.
Yetkililerin açıklamaları
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın projeyi değerlendirirken, Üniversitenin "Engelsiz Üniversite" hedefi doğrultusunda engelli öğrencilerin ve personelin eğitim-öğretim ile bilimsel ve kültürel faaliyetlerden etkin yararlanabilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Aydın, "18 birimimizde turuncu bayrağımız var. 9 birimimiz aday durumdadır. Önemli bir gelişme oldu. Üniversitemiz sosyokültürel erişilebilirlik anlamında mavi bayrak aldı. Çok sayıda engelli birimimizin iş birliği ile yaptığı çok sayıda çalışma var. Onlardan bir tanesi de 'Yapay Zekâ Destekli Yön Bulma Asistanı.' Bu asistan sayesinde karekod okutarak binalarımız içerisinde erişilebilirlik sağlıyoruz. Dijital çağda yapay zekâyı engelliler için kullanmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Doç. Dr. İsmail İşeri ise projenin sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Projenin 6 aylık bir süreci var. Projenin üniversitede kullanılabilirliğiyle ilgili fikir birliğine vardıktan sonra, benim koordinatörlüğümde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak süreci başlattık. Üç okulumuzda pilot uygulama başlattık. Şu anda ikisi meslek yüksekokulu, biri fakülte olmak üzere üç okulda kullanıyoruz. Engelli kardeşlerimizden olumlu geri dönüşler aldık. Binanın girişine veya kritik noktalara karekod yerleştiriyoruz. Okuttukları anda sistem, onların hangi noktada olduğunu anlıyor. Engelli kardeşimiz 'ben kantine gitmek istiyorum' dediğinde, sistem onu bulunduğu noktadan kantine güvenli bir şekilde götürüyor".
Tanıtım programında ayrıca Engelli Öğrenci Birimi Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Meryem Vural Batık ile projeye katkı sunan görme engelli öğrenciler de deneyimlerini paylaştı.
