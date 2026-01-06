OMÜ'de Yapay Zekâ Destekli Görme Engelli Asistanı Başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kampüs içinde görme engellilerin bağımsız hareketini sağlayan 'Yapay Zekâ Görme Engelli Asistanı'nı tanıttı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:56
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:04
OMÜ'de Yapay Zekâ Destekli Görme Engelli Asistanı Başladı

OMÜ'de Yapay Zekâ Destekli Görme Engelli Asistanı Başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), görme engelli bireylerin kampüs binalarında kimseye ihtiyaç duymadan güvenli ve bağımsız hareket etmesini sağlayan Yapay Zekâ Görme Engelli Asistanı projesini hayata geçirdi. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen tanıtım programıyla duyurulan sistem, kullanıcıları yalnızca hedefe yönlendirmekle kalmıyor; merdiven, eşik ve riskli alanlar gibi bölümler için sesli ve yazılı uyarılar da sunuyor.

Nasıl çalışıyor?

OMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Doç. Dr. İsmail İşeri koordinatörlüğünde geliştirilen projenin testleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu ve Terme Meslek Yüksekokulunda başarıyla tamamlandı. İkinci aşamada sistemde kullanıcılar, bina girişlerinde veya bina içlerinde yer alan karekodları cep telefonlarıyla okutarak konumlarını tanımlıyor. Gitmek istedikleri noktayı sesli olarak belirten öğrenciler, yapay zekâ destekli rehberlik sayesinde adım adım ve güvenli biçimde hedeflerine ulaşıyor.

Yetkililerin açıklamaları

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın projeyi değerlendirirken, Üniversitenin "Engelsiz Üniversite" hedefi doğrultusunda engelli öğrencilerin ve personelin eğitim-öğretim ile bilimsel ve kültürel faaliyetlerden etkin yararlanabilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Aydın, "18 birimimizde turuncu bayrağımız var. 9 birimimiz aday durumdadır. Önemli bir gelişme oldu. Üniversitemiz sosyokültürel erişilebilirlik anlamında mavi bayrak aldı. Çok sayıda engelli birimimizin iş birliği ile yaptığı çok sayıda çalışma var. Onlardan bir tanesi de ’Yapay Zekâ Destekli Yön Bulma Asistanı.’ Bu asistan sayesinde karekod okutarak binalarımız içerisinde erişilebilirlik sağlıyoruz. Dijital çağda yapay zekâyı engelliler için kullanmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Doç. Dr. İsmail İşeri ise projenin sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Projenin 6 aylık bir süreci var. Projenin üniversitede kullanılabilirliğiyle ilgili fikir birliğine vardıktan sonra, benim koordinatörlüğümde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak süreci başlattık. Üç okulumuzda pilot uygulama başlattık. Şu anda ikisi meslek yüksekokulu, biri fakülte olmak üzere üç okulda kullanıyoruz. Engelli kardeşlerimizden olumlu geri dönüşler aldık. Binanın girişine veya kritik noktalara karekod yerleştiriyoruz. Okuttukları anda sistem, onların hangi noktada olduğunu anlıyor. Engelli kardeşimiz ’ben kantine gitmek istiyorum’ dediğinde, sistem onu bulunduğu noktadan kantine güvenli bir şekilde götürüyor".

Tanıtım programında ayrıca Engelli Öğrenci Birimi Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Meryem Vural Batık ile projeye katkı sunan görme engelli öğrenciler de deneyimlerini paylaştı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ), GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN KAMPÜS BİNALARINDA KİMSEYE İHTİYAÇ...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ), GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN KAMPÜS BİNALARINDA KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN GÜVENLİ VE BAĞIMSIZ ŞEKİLDE HAREKET EDEBİLMESİNİ SAĞLAYAN "YAPAY ZEKÂ GÖRME ENGELLİ ASİSTANI" PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİ.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ), GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN KAMPÜS BİNALARINDA KİMSEYE İHTİYAÇ...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MİT, Arabistanlı Lawrence’e Dair 87 Yıllık Raporu Açıkladı
2
Haliç'te Denizden Haç Çıkarma Töreni — Patrik Bartholomeos'un Attığı Haçı Vasilios Konstantinidis Çıkardı
3
Osmangazi’den Kültür ve Gençliğe Tam Destek: Erkan Aydın NAKEM'i Ziyaret Etti
4
İnegöl Belediyesi’nden Otizm ve Nöroçeşitlilik Semineri — Espina Hande Ayas Katıldı
5
Bursa'dan Karbonmonoksit Uyarısı: 'Sessiz Katil' İçin Basit Önlemler Hayat Kurtarır
6
Bursa'da Karbonmonoksit Uyarısı: Basit Önlemler Hayat Kurtarır
7
Bitlis'te Helikopter Ambulansla Anne ve Yeni Doğan Bebeğin Kurtarılması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları