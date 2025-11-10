OMÜ Hastanesi'nde Öğrenci Dolaplarından 2 Stetoskop Çalındı
Şüpheli gözaltına alındı, adli kontrolle serbest bırakıldı
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öğrencilere ait dolaptan stetoskop çalındığı iddia edildi. Olayın, hastanenin zemin katında bulunan öğrenci dolaplarından gerçekleştiği belirtildi.
Yapılan incelemede 2 adet stetoskop çalındığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen K.Y., Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
K.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren K.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
