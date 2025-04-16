OMÜ, Otizm Araştırmalarını Genişletmeyi Amaçlıyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), otizm ile ilgili daha fazla araştırma yapmayı hedefliyor. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizm konusunda başta sağlık, eğitim ve farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

1. OGEM Otizm Sempozyumu Düzenlendi

OMÜ Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince (OGEM), otizme dair farkındalığı artırmak, bilgi paylaşımında bulunmak ve çözüm odaklı politikaları güçlendirmek adına akademisyenler ve eğitimcilerin katılımıyla Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da 7 Nisan'da 1. OGEM Otizm Sempozyumu düzenlendiklerini hatırlatan Kesten, OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı ve OGEM'in otizme dair farkındalığı artırmak için çalışmalar yürüttüğünü aktardı. Eğitim Fakültesinin özel eğitim bölümünde öğretmenler yetiştirdiklerini söyledi.

Öğrencilere Destek Veriliyor

Kesten, "Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaklaşık 50 öğrencimiz var. Bunların yarısından çoğu otizmli çocuklardan oluşuyor. Yıl boyu çeşitli amaçlarla onlara, eğitimlerine ailelerle birlikte destek veriyoruz." dedi.

Hedef: Daha Fazla Otizmli Öğrenciye Ulaşmak

Kesten, hedeflerinin daha fazla otizmli öğrenciye ulaşarak onların hayatına olumlu katkılar sunmak olduğunu vurgulayarak, "Üniversitelerin temel hedefleri araştırmalar yapmak. Bu anlamda daha fazla araştırma yaparak otizmli çocuklara ve ailelerine ulaşarak onların sorunlarını aşma yönünde neler yapabiliriz noktasında çalışıyoruz. Düzenlediğimiz sempozyumlar da bunun en temel noktalarından birisi. 1. Ulusal Sempozyumu yaparak otizmine yönelik farkındalığı artırmaya yönelik ilk adımları attık." diye konuştu.

İşbirlikleriyle Engel Tanımayan Protokoller

OMÜ olarak hem otizm hem de diğer engelli bireylerin topluma kazandırılmasına yönelik araştırmalara yoğunlaşmak istediklerini ifade eden Kesten, "Çok kısa bir süre sonra Türkiye Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezinin de katkılarıyla birlikte yapacağımız bir sempozyum, bölgeye ve şehri yapılacak bir katkı anlamında farkındalık yaratmak anlamında bir çalışmamız var. 9 Mayıs'ta, üniversitemizin çok güçlü ve kapsamlı engelsiz öğrenci birimi var, bu birim kapsamında tekrar yapacağımız bir sempozyumumuz var." dedi.

Geleceğe Dönük Planlar

Kesten, uzun vadede hem bu hizmetlerini artırmaya çalışacaklarını hem de araştırmalarını derinleştirme yönünde emek harcayacaklarını söyledi. Protokoller ile eğitimin her aşamasında çalışmalar yaptıklarını anlatan Kesten, "Yakın zamanda Büyükşehir Belediyesiyle yapacağımız bir protokolümüz daha var. Burada her türlü engelli öğrencilere, bireylere yönelik onların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız." diye sözlerine son verdi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), otizmle ilgili daha fazla araştırma yapmayı hedefliyor. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten (fotoğrafta), otizm konusunda başta sağlık, eğitim ve farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.