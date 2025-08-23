On Binler Netanyahu'yu Protesto Etti: Gazze İşgali ve 'Esir Takası' Talebi

On binler Tel Aviv'de Netanyahu hükümetini Gazze işgali kararı nedeniyle protesto etti

Göstericiler derhal ateşkes ve esir takası anlaşması talep etti

Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binası önünde toplanan on binlerce gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti Gazze kentini işgal kararı nedeniyle protesto etti. Kalabalık, İsrail bayrakları ve üzerinde "Sen baştasın, sen suçlusun", "Bu savaşı bitir", "Esirleri geri getirin" yazılı pankartlarla slogan attı.

Göstericiler, hükümetin esir takası anlaşmasını engellediğini ve esirlerin geri getirilmesini istemediğini savundu. Protestocular, derhal ateşkes ve bir esir takası anlaşması imzalanmasını talep etti.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinden bazıları yaptıkları konuşmalarda, "Netanyahu hükümetinin siyasi çıkarı uğruna Gazze kentini işgal etme planıyla esirleri öldürmeyi seçtiğini" belirtti.

Protestoya katılımın, geçen hafta ve aylara kıyasla düşük olduğu gözlemlendi. Tel Aviv'in yanı sıra Hayfa, Batı Kudüs ve diğer kentlerde de Netanyahu hükümeti karşıtı gösteriler düzenlendi.

İsrail'in işgal kararı ve planın ayrıntıları

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos tarihinde bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu, ordunun kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladığını açıkladı. Bir röportajında ise Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söyledi.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, ordu Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesi beklenmiyor. Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinlinin güneye kaydırılacağı, kentin kuşatılacağı ve yoğun saldırılar sonrasında işgal edileceği belirtiliyor. İkinci aşamada ise Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tuttu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rapora göre, Gazze kentinde kıtlık, Şeridin tamamındaysa açlık krizi yaşanıyor.