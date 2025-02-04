Ontario'da ABD Ürünlerine Yönelik Yasağa Ara Verildi

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'da, "alkollü içkiler de dahil olmak üzere ABD ürünlerinin kullanılmayacağı" kararı iptal edildi. Ontario Başbakanı Doug Ford, X sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ford, ABD'nin Kanada'ya yönelik gümrük vergilerini 30 günlük bir süre için durdurduğu bilgisini vererek, "İyi haberler var," ifadelerini kullandı. Ayrıca, "ABD'nin gümrük vergilerine ara vermesiyle birlikte Ontario da misilleme tedbirlerine ara verecektir," dedi.

Başbakan, eğer ABD Başkanı Donald Trump söz konusu gümrük vergilerini yeniden uygularsa, Amerikan ürünlerini Ontario Alkollü İçecekler Kontrol Kurulu (LCBO) raflarından kaldırmaktan çekinmeyeceklerini belirtti. Ford, her iki ülkenin "Çin ile olan gerçek ticaret savaşına odaklanması gerektiğini" savundu ve "Eğer kazanmak istiyorsak, birlikte savaşmalıyız, birbirimizle değil" değerlendirmesinde bulundu.

Misilleme Tedbirleri ve Yerli Üretimin Desteklenmesi

Ford, Ontario Alkollü İçecekler Kontrol Kurulu'nun her yıl yaklaşık 1 milyar dolar değerinde Amerikan şarabı, birası ve alkollü içeceği sattığını ifade etti. Daha önce, Amerikan ürünlerinin eyaletteki raflardan kaldırılacağını ve bu ürünlerin stoklanmasının engellenmesi için katalogdan çıkarılacaklarını belirtmişti.

Ayrıca, Kanada vatandaşlarını yerli üretimi desteklemeye teşvik etmek amacıyla işletmelerden bu ürünlerin yanına Kanada bayrağı koymalarını istemişti.

Gümrük Vergileri ve İlginç Gelişmeler

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat tarihinde Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata %25, Çin'den yapılan ithalata ise %10 ek gümrük vergisi getirmişti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşılığında bu ülkeye getirilen gümrük vergisini 1 ay süreyle durdurduğunu açıkladı. Ardından, Kanada’ya yönelik açıkladığı gümrük vergilerini de 30 günlük bir süre için durdurduğunu duyurdu.