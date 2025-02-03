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Ontario, Starlink ile 100 Milyon Dolarlık Sözleşmeyi İptal Ediyor

Ontario Başbakanı Doug Ford, Starlink ile olan 100 milyon dolarlık sözleşmeyi iptal edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:22
Ontario, Starlink ile 100 Milyon Dolarlık Sözleşmeyi İptal Ediyor

Ontario, Starlink ile İlişkisini Kesiyor

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, eyaletin Amerikalı iş insanı Elon Musk'a ait SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink ile yaptığı 100 milyon dolarlık sözleşmeyi iptal edeceğini duyurdu.

Gümrük Vergisi Tepkisi

Ford, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin Kanada ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini belirtmesi üzerine bu kararı aldığını ifade etti. Ontario'nun ekonomiye zarar verecek kişilerle işbirliği yapmayacağını vurgulayan Ford, Kasım 2024'te Starlink ile imzaladıkları sözleşmeyi 'yırtıp atacaklarını' açıkladı.

ABD İle Tansiyon Yükseliyor

Ford, ayrıca Ontario'da Amerikan şirketlerinin eyalet ihalelerine girmesinin yasaklanacağını bildirdi ve bu yeni gelir kaybının 'tek suçlusunun' ABD Başkanı Donald Trump olduğunu ifade etti. Ford, "ABD ile olan bu kavgayı Kanada başlatmadı, ama kazanmaya hazır olduğumuza inansanız iyi edersiniz." şeklinde konuştu.

Gümrük Tarife Artışları

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Buna yanıt olarak Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getireceklerini açıkladı. Bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceği bildirildi.

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