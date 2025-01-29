OpenAI, DeepSeek'in ChatGPT Kullanımını İddia Etti

OpenAI'den Çarpıcı İddia: DeepSeek ChatGPT Kullanıyor

Yapay zeka devi OpenAI, Çinli rakibi DeepSeek'in chatbotunu geliştirmek amacıyla ChatGPT yapay zeka modelini kullandığına dair çarpıcı kanıtlar bulduğunu öne sürdü.

Microsoft'un Tespiti

Bloomberg'in bilgilerine göre, Microsoft'un güvenlik ekibi, DeepSeek ile ilişkili bazı kişilerin OpenAI'nin uygulama programlama arayüzü (API) üzerinden önemli veriler elde ettiğini tespit etti. Bu API, lisanslı geliştiricilerin OpenAI'ın yapay zeka modellerini entegre etmelerine ve geliştirmelerine olanak tanıyor.

Şüpheli Veriler ve İhlal İddiası

Microsoft, OpenAI'nin hizmet şartlarını ihlal eden bir durumu bildirdi. OpenAI, Financial Times ile yaptığı görüşmede, DeepSeek'in ChatGPT'yi kullandığına dair bazı kanıtlara ulaşıldığını doğruladı.

Beyaz Saray'dan Açıklama

Beyaz Saray'ın kripto ve yapay zeka danışmanı David Sacks, DeepSeek'in OpenAI modellerinin verilerinden yararlandığına dair önemli kanıtlar olduğunu vurgulayarak, "DeepSeek'in burada yaptığı şeyin, OpenAI modellerinden bilgi almak olduğuna dair önemli kanıtlar var ve OpenAI'ın bundan pek memnun olduğunu sanmıyorum," dedi.

DeepSeek'in Yükselişi

Yapay zeka şirketi DeepSeek, High-Flyer Capital Management fonunun desteğiyle, düşük maliyetle ve az çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i 20 Ocak'ta piyasaya sürdü. Bu model, dünya genelinde hızla popülerlik kazandı ve uygulama mağazalarında ChatGPT'yi de geride bırakarak en çok indirilen yapay zeka uygulaması haline geldi.

Batılı Şirketler Üzerindeki Etkisi

Çinli DeepSeek'in düşük maliyetli yapay zeka modeli, özellikle Batı'daki büyük şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve yatırımlarına yönelik şüpheleri artırarak, küresel piyasalarda teknoloji hisseleri üzerinde satış baskısına yol açtı.