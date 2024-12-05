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OpenAI ve Anduril'den Güçlü Ortaklık: Ulusal Güvenlikte Yapay Zeka Çözümleri

OpenAI ve Anduril, ulusal güvenlik için yapay zeka çözümleri geliştirmek amacıyla stratejik bir ortaklık kurdu.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 00:25
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 00:25
OpenAI ve Anduril'den Güçlü Ortaklık: Ulusal Güvenlikte Yapay Zeka Çözümleri

OpenAI ve Anduril'den Güçlü Ortaklık

ABD'li savunma teknolojisi şirketi Anduril, yapay zeka şirketi OpenAI ile ulusal güvenlik misyonları için gelişmiş yapay zeka çözümleri geliştirmek amacıyla stratejik bir ortaklık kurduklarını duyurdu.

Ortaklığın Hedefleri

Anduril'in yaptığı açıklamada, şirketin ABD'nin yapay zekadaki liderliğini ilerletmek ve ABD ile müttefik kuvvetleri korumak için OpenAI ile iş birliği yapacağı belirtildi. İki şirket, ulusal güvenlik misyonları kapsamında geliştirilecek yapay zeka çözümleri üzerinde iş birliği yapacak.

Gelişmiş Savunma Sistemleri

OpenAI’nin gelişmiş modellerinin, Anduril’in yüksek performanslı savunma sistemleri ve Lattice yazılım platformuyla birleştirileceği bilgisi verildi. Bu ortaklıkla birlikte, ABD ve müttefik askeri personeli insansız hava araçları ile diğer hava cihazlarının saldırılarından korunacak savunma sistemlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Yeni Teknolojik Yaklaşımlar

Ayrıca, Anduril ve OpenAI'ın stratejik ortaklığı, ülkenin insansız hava araçlarına karşı koyma sistemlerinin yanı sıra potansiyel olarak ölümcül hava tehditlerini gerçek zamanlı olarak tespit etme, değerlendirme ve buna yanıt verme kabiliyetlerini geliştirmeye odaklanacak.

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