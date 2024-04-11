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Optimar'ın yaptığı ankete göre yerel seçimlerin ardından halkın nabzı

-Optimar Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından halkın nabzını tutmak için yaptığı anketin verilerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 11.04.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 11:09
Optimar'ın yaptığı ankete göre yerel seçimlerin ardından halkın nabzı

-Optimar Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından halkın nabzını tutmak için bir anket gerçekleştirdi. Ankette, "Sizce bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltilerek katılımcıların görüşleri alındı. Ankete katılanların yüzde 60.6'sı "Ekonomi" yanıtını verirken, onu yüzde 6.1 ile "Suriyeliler ve düzensiz göçmenler" takip etti.

İkinci başlıkta ise "Sizce bu sorunu kim çözer?" sorusuyla katılımcıların siyasi tercihleri ölçüldü. Ankete katılanların yüzde 24.3'ü soruya "CHP" cevabını verirken, AK Parti'nin oranı yüzde 20.2 olarak belirlendi.

Optimar, sandığa gitmeyen kişilere nedenlerini sorduğunda "Partime olan tepki" yanıtı yüzde 34.9 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise yüzde 20 ile "AK Parti'ye tepki amaçlı" cevabı bulunuyor.

Ankete katılanlara, seçim sonuçlarından memnuniyetleri de soruldu. Memnuniyet oranı yüzde 37.9 olarak belirlenirken, "orta bulduğunu ifade edenler" yüzde 20, "memnun olmayanlar" yüzde 18.6 ve "hiç memnun olmayanlar" yüzde 7.6 olarak kaydedildi.

Ankete göre, 31 Mart yerel seçimlerinin verdiği en temel mesajların başında yüzde 33.3 ile "AK Parti'ye tepki" gelirken, bunu yüzde 21.5 ile "ekonomik kriz" takip etti.

Son olarak, Optimar Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'ye tepki oylarını alıp almadığını da araştırdı. Ankete katılanların yüzde 73.6'sı tepki oylarının alındığı görüşünde iken, yüzde 26.4'lük bir kesim bu fikre katılmadığını belirtti.

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