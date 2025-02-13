Orban'dan AB'nin Ukrayna Desteğine Sert Tepki

Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye Sert Eleştiri

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından imzalanan ve Fransa, Ukrayna, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve İngiltere Dışişleri Bakanlarının hazırladığı "Ukrayna'yı destekleyen ortak açıklama"ya tepki gösterdi.

Ortak Açıklama Üzerine Eleştiriler

Orban, sosyal medya platformu X aracılığıyla yaptığı paylaşımda, Kallas'ın sunduğu metni etiketleyerek eleştirilerini dile getirdi. Ortak açıklamanın, AB'nin kötü yönetiminin üzücü bir yansıması olduğunu vurgulayan Orban, "ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış müzakereleri yürüttüğü dönemde AB yetkililerinin değersiz açıklamalarda bulunduğunu" ifade etti.

Diplomatik Tavır ve Ahlaki Eleştiriler

Başbakan Orban, "Müzakere masasında yer edinmek için el açılmamalıdır. Bu, güç, iyi yönetim ve akıllı diplomasi ile elde edilmelidir." dedi. Ukrayna'da "ne pahasına olursa olsun öldürmeyi desteklemek", Orban'a göre, AB yönetiminin duruşunu temsil etmekte ve bu durumun hem ahlaken hem de siyasi olarak kabul edilemez olduğunu belirtti.

Paris'teki Ortak Toplantı

Öte yandan, Paris'te bugün bir araya gelen Fransa, Ukrayna, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları, yazılı bir açıklama yayımlayarak, Avrupa'nın ortak amacının Ukrayna'yı "güç" bir pozisyona getirmek olduğunu duyurdu. Açıklamada, Avrupalıların ve Kiev yönetiminin, Ukrayna'daki barış müzakerelerinde tüm süreçlerde yer alması gerektiği vurgulandı.