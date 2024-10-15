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Ordu'da 8 Gün Sonra Kayıp Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaybolan kadının cesedi, fındık bahçesinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 18:22
Ordu'da 8 Gün Sonra Kayıp Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Ordu'da Kayıp Kadının Cesedi Bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 8 gündür haber alınamayan Margarita Karaca isimli kadının cesedi, bir fındık bahçesinde bulundu. Olay, Boztepe Mahallesi Piraahmet mevkisinde meydana geldi.

Durumu İhbar Eden Vatandaşlar

Fındık bahçesinde bir ceset olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, cesedin 57 yaşındaki Rus uyruklu Margarita Karaca'ya ait olduğunu tespit etti.

İlk İnceleme ve Otopsi Süreci

Evli ve bir çocuk annesi olan Margarita Karaca'nın cesedi, olay yeri savcısının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

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