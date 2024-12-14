Bursa'da Mahkemede Açılan Ateş Sonucu Uzman Erbaş Nurettin Yaşar Şehit Oldu

Bursa'da Bir Kahraman Daha Şehit Düştü

Bursa'da meydana gelen üzücü bir olayda, Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar, Bursa Adalet Sarayı 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde süregelen silahlı yaralama davası sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Acı Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uzman Erbaş Yaşar'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu. Yerlikaya; “Kahramanımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün maalesef şehit oldu. Çok üzgünüz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, ayrıca şehide Allah'tan rahmet, ailesine, Jandarma teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı diledi ve “Şehidimizin makamı ali olsun.” diye belirtti.

Bu olay, Bursa'da gerçekleşen güvenlik zafiyetlerini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Şehit Nurettin Yaşar, kahramanlık ve özveriyle görevini yerine getirirken, bir terör saldırısı sonucu hayatını kaybetti.