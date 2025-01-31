Ordu'da AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Yapıldı

Ordu'da AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

Ordu, büyük bir siyasi etkinliğe ev sahipliği yaptı. AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer'in katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongrede konuşma yapan Özer, davalarına emek veren herkese teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin eğitim, sağlık, ulaştırma ve altyapı gibi birçok alanda devrimsel bir dönüşüm yaşadığını vurguladı. Özer, "Cumhuriyet'in birinci yüzyılında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki atılımlar yapılmamış olsaydı, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı Türkiye Yüzyılı olamazdı." dedi.

Türkiye’nin artık sadece bölgesinde değil, dünya genelinde de bir aktör ve lider ülke olarak ilerlediğini söyleyen Özer, "Bu kongreler ile Türkiye Yüzyılı'nın altını doldurmak için dört bir koldan çalışmalıyız.” diyerek, katılımcılarla birlikte güçlü bir Türkiye Yüzyılı için birlik çağrısında bulundu.

AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, son iki seçimde kadınların ilçelerdeki çalışmalarının önemine dikkat çekti. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, kadınların siyasetteki başarıların ardındaki önemli unsurlardan biri olduğuna vurgu yaptı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Türkiye Yüzyılı'nın kadınların yüzyılı olması amacıyla 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için partinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, teşkilatta yer alan kadınların fedakârca çalıştığını ifade etti.

Kongrede AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez MKYK Üyesi Münira Ayvacı Gözütok divan başkanlığını yaparken, İl Kadın Kolları Başkanlığına Şeniz Eyigün seçildi.

Ordu'da, AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer (sağ 6), AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat (sağ 4), Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan (sağ 3), AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın (sağ 5), AK Parti İl Başkanı Selman Altaş da (sol 5) katıldı.

Ordu'da, AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer (sağ 6), AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat (sağ 4), Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan (sağ 3), AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın (sağ 5), AK Parti İl Başkanı Selman Altaş da (sol 5) katıldı.