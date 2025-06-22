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Ordu'da Balık Tutarken Elektrik Çarpması: Genç Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde balık tutarken elektrik teline takılan genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 22:16
Ordu'da Balık Tutarken Elektrik Çarpması: Genç Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, balık tutmak için ırmakta yer alan 17 yaşındaki Birol Küçük'ün oltası elektrik teline takıldı.

Gölevi Mahallesi'ndeki Curi Irmağı'nda gerçekleşen bu olay, genç bir hayatın sona ermesine neden oldu. Olayın hemen ardından 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, Birol Küçük'ü Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen gencin hayatı kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu üzücü kaza, elektrik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde ırmakta balık tutarken oltası elektrik teline takılan genç, akıma...

Ordu'nun Ünye ilçesinde ırmakta balık tutarken oltası elektrik teline takılan genç, akıma kapılması sonucu hayatını kaybetti.

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