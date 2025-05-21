Ordu'da Boğulma Olayında Hayatını Kaybeden Öğrencinin Cenazesi Defnedildi

Ordu'da Boğulma Olayında Trajik Son

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılan lise öğrencisi Orhan Kadirhan Bilkay, yaşamını yitirerek genç yaşta hayata veda etti. Genç öğrencinin cenazesi, ailesi tarafından Ordu Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Cenaze Töreni

Cenaze, Perşembe ilçesi Kırlı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada yakınları helallik aldıktan sonra, Bilkay'ın cenazesi mahalledeki camiye götürüldü. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Katılım

Cenaze törenine Bilkay'ın ailesi ve yakınları yanı sıra, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ile öğrencinin okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayın Ardındaki Detaylar

Orhan Kadirhan Bilkay, Yiğitcan Kıran ve A.Ö., Altınordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahallesi sahilinde serinlemek için denize girmişti. Bir süre sonra gözden kaybolan gençler, dalgıçlar tarafından suya dalınarak kurtarıldı. Orhan Kadirhan Bilkay, hastaneye kaldırıldığında yaşamını yitirdi. Yiğitcan Kıran ise elindeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. A.Ö.'nün hastanedeki tedavisi halen devam ediyor.

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.