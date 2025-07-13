Ordu'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İlçede yer alan Organize Sanayi Bölgesi içindeki tesis, kısa sürede alevler içinde kaldı. Durumun ciddiyetini fark eden çevre sakinleri, hemen yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, belediye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Olayla ilgili güncel bilgiler yakından takip edilmekte.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale etti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale etti.