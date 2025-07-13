DOLAR
40,18 -0,08%
EURO
46,87 0,34%
ALTIN
4.352,38 -0,37%
BITCOIN
4.770.039,47 0,36%

Ordu'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler anında müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 19:34
Ordu'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İlçede yer alan Organize Sanayi Bölgesi içindeki tesis, kısa sürede alevler içinde kaldı. Durumun ciddiyetini fark eden çevre sakinleri, hemen yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, belediye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Olayla ilgili güncel bilgiler yakından takip edilmekte.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale etti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale etti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale etti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale etti.

İLGİLİ HABERLER

O İlde En Düşük İşçi Maaşı 75.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

Devletten Çocuklu Hanelere Müjdeli Zam: SED Desteği 8.198 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2
Samsun'da 3 Katlı Binada Yangın; 3 Kişi Dumandan Etkilendi
3
Mersin'de Trafik Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti
4
Ankara'daki 26 Katlı Binada Korkunç Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Konya'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Kişi Kocaeli'de Defnedildi
6
Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
7
Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası Bursa'da Muhteşem Bir Konser Verdi

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

Ankara'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Kamu Yönetiminde Önemli Atamalar

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

Bitcoin'de Tarihi Yükseliş: 118.450 Dolar İle Yeni Rekor!

SGK'dan Çifte Maaş Devrimi: Milyonlarca Kadına Ek Gelir Fırsatı!

O İlde En Düşük İşçi Maaşı 75.000 TL'ye Yükseldi!

Devletten Çocuklu Hanelere Müjdeli Zam: SED Desteği 8.198 TL'ye Yükseldi!