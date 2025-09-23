Ordu'da Hamsi Bereketi: Balıkçılar Limana Kasalarla Döndü

Havaların düzelmesiyle Ordulu balıkçılar ağlarını denize bıraktı

Karadeniz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre denize açılamayan balıkçılar, bu süreyi ağ bakımına ayırdı. Havaların düzelmesiyle birlikte Ordulu balıkçılar dün akşam saatlerinde yeniden denize açıldı ve ağlarını suya bıraktı.

Balıkçıların limana dönüşünde hamsiler önce kasalara konuldu, ardından buzlanarak kamyonetlere yüklendi ve çeşitli illere sevk edildi. Limana dönen teknelerin avı, kentte hareketlilik yarattı.

Tekne kaptanı Nejdet Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada havaların avlanmaya elverişli hale gelmesiyle tekrar denize açıldıklarını ve iyi bir av dönemi geçirdiklerini söyledi. Memiş, dün geceden bu yana Ordu açıklarında ağ bıraktıklarını ve sadece kendi tayfasının 500 kasa hamsi avladığını belirtti.

Memiş, birçok teknenin de tonlarca hamsiyle limanlara döndüğünü ifade ederek, 'Bu sezon beklediğimiz gibi bol miktarda hamsi avlanıyor. Hamsi bolluğunun bir süre daha sürmesini bekliyoruz.' dedi.

Mevcut durumda hamsinin kilogramı tezgahlarda 100 ila 150 lira arasında satılıyor. Memiş, av miktarının artmasıyla birlikte vatandaşların daha ucuz hamsi tüketimine devam edeceğini vurguladı.