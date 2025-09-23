Ordu'da Hamsi Bereketi: Balıkçılar Limana Kasalarla Döndü

Havaların düzelmesiyle Ordu'da denize açılan balıkçılar, tekne tayfası 500 kasa ve birçok tekne tonlarca hamsiyle limana döndü.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:30
Ordu'da Hamsi Bereketi: Balıkçılar Limana Kasalarla Döndü

Ordu'da Hamsi Bereketi: Balıkçılar Limana Kasalarla Döndü

Havaların düzelmesiyle Ordulu balıkçılar ağlarını denize bıraktı

Karadeniz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre denize açılamayan balıkçılar, bu süreyi ağ bakımına ayırdı. Havaların düzelmesiyle birlikte Ordulu balıkçılar dün akşam saatlerinde yeniden denize açıldı ve ağlarını suya bıraktı.

Balıkçıların limana dönüşünde hamsiler önce kasalara konuldu, ardından buzlanarak kamyonetlere yüklendi ve çeşitli illere sevk edildi. Limana dönen teknelerin avı, kentte hareketlilik yarattı.

Tekne kaptanı Nejdet Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada havaların avlanmaya elverişli hale gelmesiyle tekrar denize açıldıklarını ve iyi bir av dönemi geçirdiklerini söyledi. Memiş, dün geceden bu yana Ordu açıklarında ağ bıraktıklarını ve sadece kendi tayfasının 500 kasa hamsi avladığını belirtti.

Memiş, birçok teknenin de tonlarca hamsiyle limanlara döndüğünü ifade ederek, 'Bu sezon beklediğimiz gibi bol miktarda hamsi avlanıyor. Hamsi bolluğunun bir süre daha sürmesini bekliyoruz.' dedi.

Mevcut durumda hamsinin kilogramı tezgahlarda 100 ila 150 lira arasında satılıyor. Memiş, av miktarının artmasıyla birlikte vatandaşların daha ucuz hamsi tüketimine devam edeceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
2
Çanakkale'de Ümit Burunlular'ın Çalınan Tekerlekli Sandalyesi Bulundu
3
ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat
4
Adana'da 46 Yıl 10 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı
5
ABD Yönetimi İsrail'i Batı Şeria İlhakı Konusunda Uyardı
6
Ertuğruloğlu, Aziz Sancar'a KKTC Kimliğini Takdim Etti
7
Lee Jae Myung'tan ABD'ye uyarı: Georgia'daki ICE baskını tekrarlanmamalı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor