Ordu'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen feci kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu toplam 7 kişi yaralandı. Olay, Tabakhane Deresi mevkisinde gerçekleşti.
Kazada, Yunus P. (32) yönetimindeki 34 EMA 100 plakalı otomobil ile Ayhan S. idaresindeki 55 AF 402 plakalı otomobil çarpıştı. Olayın ardından araç sürücüleriyle birlikte Emine S., Zehra P., Asiye P., Ayşenur K. ve Defne B. isimli yolcular yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrasında, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.