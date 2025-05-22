Ordu'da İntihar İddiasında Kayınvalide Tutuklandı

Ordu'da Şok Olay: İntihar İddiası ve Tutuklama

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, 11 Mayıs'ta yaşanan intihar olayı sonrası cinayet soruşturması başlatıldı. İddiaya göre, 20 yaşındaki Arzu A.'nın intiharı sonrasında kayınvalidesi Kıymet A., 'eziyet' suçlamasıyla tutuklandı.

Jandarma ve Savcılık Süreci

Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı, Aşıklı Mahallesi'nde gerçekleşen olayla ilgili olarak, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Kıymet A.'yı ikinci kez gözaltına aldı. Jandarmada yapılan işlemlerin ardından, Kıymet A., Ünye Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Önceki Gözaltılar ve Gelişmeler

Olayla bağlantılı olarak, Arzu A'nın eşi Cihan A. da gözaltına alınmış, aynı gün adliyeye sevk edilmişti. Cihan A., 'eşe karşı eziyet' suçlamasıyla tutuklanırken, Kıymet A. adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Ancak, yeni gelişmeler sonrası Kıymet A.'nın mahkemeye çıkarılmasıyla tutuklama kararı uygulanmış oldu.

Bu olay, yerel halk arasında büyük bir üzüntü ve infialle karşılandı. Soruşturmalar devam ediyor.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde iki gün önce intihar ettiği öne sürülen kadının eşi, "eşe karşı eziyet" iddiasıyla tutuklandı.